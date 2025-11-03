ट्यूशन जा रही लड़की को होटल में ले गया टीचर का भतीजा, रेप कर गंदा वीडियो बनाया
संक्षेप: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक किशोरी को होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर इसे वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने शिकायत मिलने पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक किशोरी को होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर इसे वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने शनिवार को शिकायत मिलने पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
किशोरी आरोपी युवक के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी, जहां आरोपी की बुआ ट्यूशन पढ़ाती थी। पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन एक महिला के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। जहां ट्यूशन टीचर महिला के भतीजे ने उसकी बहन से संपर्क बढ़ाया और एक दिन वह अपने साथ उसे सेक्टर-62 स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। आरोपी अब किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।
पुलिस ने पीड़िता के भाई के बयान पर आरोपी युवक के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी कि गिरफ्तारी के लिए पूछताछ की जा रही है। उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा।
नाबालिग को भगाने पर मुकदमा
वहीं, बल्लभगढ़ की एक काॅलोनी से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी के इरादे से एक किराएदार युवक भगा ले गया। लड़की के पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी बल्लभगढ़ में किराये पर रह रही थी। उसी मकान में बिहार के भागलपुर निवासी लव जादव कुमार नाम का युवक भी किरायेदार था। वह बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया।