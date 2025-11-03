Hindustan Hindi News
एनसीआर News
ट्यूशन जा रही लड़की को होटल में ले गया टीचर का भतीजा, रेप कर गंदा वीडियो बनाया

Mon, 3 Nov 2025 03:19 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक किशोरी को होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर इसे वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने शनिवार को शिकायत मिलने पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

किशोरी आरोपी युवक के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी, जहां आरोपी की बुआ ट्यूशन पढ़ाती थी। पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन एक महिला के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। जहां ट्यूशन टीचर महिला के भतीजे ने उसकी बहन से संपर्क बढ़ाया और एक दिन वह अपने साथ उसे सेक्टर-62 स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। आरोपी अब किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।

पुलिस ने पीड़िता के भाई के बयान पर आरोपी युवक के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी कि गिरफ्तारी के लिए पूछताछ की जा रही है। उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा।

नाबालिग को भगाने पर मुकदमा

वहीं, बल्लभगढ़ की एक काॅलोनी से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी के इरादे से एक किराएदार युवक भगा ले गया। लड़की के पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी बल्लभगढ़ में किराये पर रह रही थी। उसी मकान में बिहार के भागलपुर निवासी लव जादव कुमार नाम का युवक भी किरायेदार था। वह बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News Faridabad Crime News Minor Girl Raped
