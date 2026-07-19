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दिल्ली में पिता बना हैवान! नाबालिग बेटी के साथ किया रेप

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। यहां 14 साल की बच्ची के साथ उसके ही पिता ने रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली में पिता बना हैवान! नाबालिग बेटी के साथ किया रेप

देश की राजधानी दिल्ली में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप किया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जहांगीरपुरी में हुई इस बर्बर घटना को लेकर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

जान से मारने की धमकी भी दी

इस मामले में जहांगीरपुरी के महेंद्र पार्क पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पिता ने उसके साथ रेप किया है। पीड़िता ने बताया कि जब उसकी मां घर पर नहीं थी, तभी उसके पिता ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने शिकायत करते हुए बताया कि मां के ना रहने पर पिता ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और धमकी दी कि अगर किसी से इस घटना के बारे में बताया तो वो पीड़िता और उसकी मां की हत्या कर देगा। अब इस मामले की शिकायत मिलने के बाद आरोपी पिता फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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इन धाराओं में केस दर्ज

इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता पर बीएनएस की धारा 64 (2), 65(1) और 351 (3) के तहत मामले दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी पर पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

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इस मामले पर बात करते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि वो अपने भाई और मां के साथ जहांगीरपुरी में रहती है, जबकि उसका पिता बादली गांव में रहता है। इस मामले पर बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी पिता को फरार घोषित कर दिया है। आरोपी की तलाश के साथ मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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