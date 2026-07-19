दिल्ली में पिता बना हैवान! नाबालिग बेटी के साथ किया रेप
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। यहां 14 साल की बच्ची के साथ उसके ही पिता ने रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
देश की राजधानी दिल्ली में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही नाबालिग बेटी से रेप किया। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जहांगीरपुरी में हुई इस बर्बर घटना को लेकर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
जान से मारने की धमकी भी दी
इस मामले में जहांगीरपुरी के महेंद्र पार्क पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पिता ने उसके साथ रेप किया है। पीड़िता ने बताया कि जब उसकी मां घर पर नहीं थी, तभी उसके पिता ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने शिकायत करते हुए बताया कि मां के ना रहने पर पिता ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और धमकी दी कि अगर किसी से इस घटना के बारे में बताया तो वो पीड़िता और उसकी मां की हत्या कर देगा। अब इस मामले की शिकायत मिलने के बाद आरोपी पिता फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
इन धाराओं में केस दर्ज
इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता पर बीएनएस की धारा 64 (2), 65(1) और 351 (3) के तहत मामले दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी पर पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले पर बात करते हुए शिकायतकर्ता ने बताया कि वो अपने भाई और मां के साथ जहांगीरपुरी में रहती है, जबकि उसका पिता बादली गांव में रहता है। इस मामले पर बात करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी पिता को फरार घोषित कर दिया है। आरोपी की तलाश के साथ मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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