दिल्ली में बच्ची की हत्या कर यमुना में फेंकी लाश, दुष्कर्म की आशंका; फैक्ट्री वर्कर गिरफ्तार

दिल्ली के वजीराबाद इलाके में 12 वर्षीय बच्ची की हत्या कर शव यमुना के किनारे फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में दुष्कर्म की आशंका जता रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

Sun, 23 Nov 2025 02:37 PMPraveen Sharma
दिल्ली के वजीराबाद इलाके में 12 वर्षीय बच्ची की हत्या कर शव यमुना के किनारे फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में दुष्कर्म की आशंका जता रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर में धाराएं जोड़ी जाएंगी।

जानकारी के अनुसार, बच्ची अपनी बड़ी बहन के परिवार के साथ वजीराबाद में रहती थी। दोनों बहनें आसपास की फैक्ट्रियों में भोजन के टिफिन पहुंचाने का काम करती थीं। मृतका की 20 वर्षीय बहन ने बताया कि उसकी छोटी बहन गुरुवार रात टिफिन देने और रुपये लेने फैक्ट्री गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। देर रात लगभग 12 बजे उसने पुलिस को पीसीआर कॉल कर गुमशुदगी की सूचना दी।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, एसआई जोगिंदर की टीम ने तुरंत तलाश शुरू की और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में बच्ची एक फैक्ट्री से निकलती दिखी, लेकिन आगे कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। शनिवार सुबह पीसीआर को यमुना किनारे एक शव मिलने की सूचना मिली। बहन ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान अपनी बहन के रूप में की।

रुपये देने के बहाने साथ लेकर गया था आरोपी

पूछताछ में सामने आया है कि बच्ची का परिवार रिजवान को भी टिफिन देता था। बच्ची जब फैक्ट्री में पहुंची तो रिजवान ने रुपये नहीं होने की बात कही। इसके बाद बच्ची चली गई और करीब एक मिनट के बाद रिजवान भी बाहर चला गया। उसने बच्ची को एक दुकान पर खड़ा देखा और रुपये देने के बहाने उसे अपने साथ पुश्ते पर ले गया। इसके बाद सड़क की दूसरी तरफ ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। इस पर बच्ची ने शोर मचाया और माता-पिता को बताने की धमकी दी। इस पर आरोपी ने पीड़िता की गला दबाकर हत्या कर दी।

