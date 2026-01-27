दिल्ली में नाबालिगों लड़कों ने 6 साल की बच्ची का किया रेप; 2 गिरफ्तार, तीसरा फरार
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, घटना 18 जनवरी को हुई थी। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
नाबालिगों ने 6 साल की मासूम का किया रेप
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तीन नाबालिगों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। सभी आरोपी नाबालिग हैं और उनकी पहचान कर ली गई है। दो आरोपियों को पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया है। तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
बच्ची का बयान दर्ज कर हुई शिकायत
पुलिस ने बताया कि मामला भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उसे आवश्यक चिकित्सकीय सहायता और काउंसलिंग दी जा रही है। बच्ची का बयान दर्ज कर लिया गया है।
तीसरे आरोपी को तलाश रही पुलिस
पुलिस के अनुसार, फरार नाबालिग को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही तीसरे आरोपी को भी हिरासत में लिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।