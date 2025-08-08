दिल्ली में नाबालिग बदमाशों का आतंक, किसी को सम्मोहित कर तो किसी से चाकू की नोक पर लूट

दिल्ली में अपराधियों के हौंसले किस कदर बुलंद हो रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब नाबालिग भी बेखौफ होकर चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में ऐसे दो मामले सामने आए हैं जिसमें नाबालिगों ने लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया।

दिल्ली में अपराधियों के हौंसले किस कदर बुलंद हो रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब नाबालिग भी बेखौफ होकर चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में ऐसे दो मामले सामने आए हैं जिसमें नाबालिगों ने लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। पहला मामला दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का है जिसमें एक लड़की को सम्मोहित कर उसके सोने के जेवर लूट लिए गए। पुलिस ने बताया कि तीन अगस्त को पूठ कलां बस अड्डे के समीप शिकायतकर्ता 17 वर्षीय लड़की के पास दो लड़के आए, जिन्होंने उसे सम्मोहित करने के बाद उसकी सोने की कान की बालियां, एक लॉकेट और एक चेन छीन ली।

शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई और जांच के आदेश दे दिए गए। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और स्थानीय मुखबिरों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद 16 और 17 साल के दो नाबालिगों के इसमें शामिल होने की बात सामने आई। सुल्तानपुरी सी ब्लॉक में गुरुवार को छापेमारी की गई, जहां भागने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि उसके पास से चोरी किए गए आभूषणों में से सोने का एक लॉकेट बरामद किया गया है। उसके द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर, उसी दिन डी ब्लॉक में एक और छापेमारी की गई, जिसमें उसके सहयोगी को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया कि अन्य सामान बरामद करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

चाकू की नोक पर लूट वहीं दूसरा मामला उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आज़ादपुर इलाके का है जहां पांच नाबालिगों ने चाकू की नोक पर एक शख्स को लूटा। पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लूट की यह घटना 5 अगस्त की रात को हुई जब शिकायतकर्ता, आदर्श नगर निवासी जाकिर अली, आज़ादपुर सब्ज़ी मंडी जा रहा था।

पुलिस अधिकारी ने बताया, रात करीब 9 बजे, जब वह मंडी इलाके में पहुंचा, तो पीछे से पांच लड़के आए और उसे रोक लिया। उनमें से दो ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि एक अन्य ने उस पर चाकू तान दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। चौथे लड़के ने उसकी जेब से उसका मोबाइल फोन छीन लिया और वे भाग गए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया, जहां लूट हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए टीम ने आस-पास के लगभग 20-25 सीसीटीवी कैमरों की जांच की। एक फुटेज में, आरोपी घटनास्थल से भागते हुए दिखाई दे रहे थे। आसपास के अलग-अळग कैमरों के ज़रिए उनकी गतिविधियों का पता लगाया गया, जिसके बाद पुलिस टमाटर मंडी इलाके में पहुंची, जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था।