Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsminor boy killed sisters lover with his 5 friends in delhi
दिल्ली में खौफनाक मर्डर! 5 नाबालिग लड़कों ने युवक को चाकुओं से गोद डाला; क्या थी वजह

दिल्ली में खौफनाक मर्डर! 5 नाबालिग लड़कों ने युवक को चाकुओं से गोद डाला; क्या थी वजह

संक्षेप:

दिल्ली में एक नाबालिग लड़के ने अपनी बहन के प्रेमी को मारने के लिए साजिश की और पांच दोस्तों के साथ दिनदहाड़े पार्क में युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने पांचों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Jan 18, 2026 09:30 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहां एक नाबालिग लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहन के प्रेमी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भाई समेत पांच नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लड़के को मिलने के लिए पार्क में बुलाया था, वहीं इस घटना को अंजाम दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ-वेस्ट) संदीप गुप्ता ने बताया कि यह घटना रोहिणी स्थित एक पार्क में दोपहर करीब तीन बजे हुई। प्रशांत विहार थाना पुलिस को पीसीआर के माध्यम से चाकूबाजी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। साथ मौजूद दोस्तों ने बताया कि कुछ लड़कों ने उस पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। घायल युवक को तुरंत बीएसए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपी के बहन का प्रेमी था मृतक

इस मामले की जांच में सामने आया है कि मृतक का एक लड़की से प्रेम संबंध था। लड़की का नाबालिग भाई इस रिश्ते के खिलाफ था। आरोप है कि नाबालिग भाई ने अपने एक दोस्त के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल फर्जी नाम से किया और उसी के जरिए युवक से संपर्क बनाए रखा। पुलिस के मुताबिक, घटना के दिन आरोपी ने अपने साथियों के साथ पार्क में युवक को मिलने के बहाने बुलाया और वहां चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया है। इसके अलावा मृतक का मोबाइल फोन, कलाई घड़ी जब्त की गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।