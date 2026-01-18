दिल्ली में खौफनाक मर्डर! 5 नाबालिग लड़कों ने युवक को चाकुओं से गोद डाला; क्या थी वजह

संक्षेप: दिल्ली में एक नाबालिग लड़के ने अपनी बहन के प्रेमी को मारने के लिए साजिश की और पांच दोस्तों के साथ दिनदहाड़े पार्क में युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने पांचों नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहां एक नाबालिग लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहन के प्रेमी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भाई समेत पांच नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लड़के को मिलने के लिए पार्क में बुलाया था, वहीं इस घटना को अंजाम दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ-वेस्ट) संदीप गुप्ता ने बताया कि यह घटना रोहिणी स्थित एक पार्क में दोपहर करीब तीन बजे हुई। प्रशांत विहार थाना पुलिस को पीसीआर के माध्यम से चाकूबाजी की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। साथ मौजूद दोस्तों ने बताया कि कुछ लड़कों ने उस पर चाकू से हमला किया, जिसके बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। घायल युवक को तुरंत बीएसए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।