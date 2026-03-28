दिल्ली की शादी में मर्डर, खाने के इंतजाम को लेकर हुई चाकूबाजी में एक की मौत; दूसरा गंभीर
दिल्ली की एक शादी में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खाने के इंतजाम को लेकर हुए झगड़े में 17 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक और नाबालिग घायल हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली की एक शादी में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खाने के इंतजाम को लेकर हुए झगड़े में 17 साल के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक और नाबालिग घायल हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने शनिवार को बताया कि बाहरी दिल्ली में शादी के दौरान खाने के इंतजाम को लेकर हुए झगड़े में चाकू लगने से 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई, जबकि एक और नाबालिग घायल हो गया। यह घटना शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे रानी बाग इलाके में हुई। मृतक की पहचान निखिल यादव के रूप में हुई है जो मोटर मैकेनिक का काम करता था। घायल नाबालिग की पहचान उसके दोस्त सन्नी के रूप में हुई है। दोनों रोहिणी के रहने वाले थे।
पुलिस के मुताबिक, शादी में खाने के इंतजाम को लेकर दो गुटों के बीच बहस छिड़ गई, जो जल्द ही हिंसक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से पता चला कि जब निखिल और सनी ने झगड़ रहे गुटों के बीच दखल देकर उन्हें शांत कराने की कोशिश की तो एक दूसरे नाबालिग लड़के ने उन पर चाकू से हमला कर दिया।
दोनों लड़कों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया। सनी के कमर के नीचे चाकू लगा है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस ने बताया कि एक क्राइम टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य सबूत इकट्ठा किए हैं। मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि निखिल के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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