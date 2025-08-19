पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक गिर गया नीचे, दिल्ली में 12 साल के मासूम की दर्दनाक मौत

दिल्ली के जाकिर नगर से दर्दनाक घटना सामने आई हैं जहां एक 12 साल का बच्चा पतंग उड़ाते हुए छत से गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना 17 अगस्त को शाम 4 बजे की है।

12 साल का मोहम्मद घर की चौथी मंजिल पर छत पर पतंग उड़ा रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया और वह नीचे सड़क पर गिर गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के मुताबिक उसके पिता उसे तुरंत होली फैमिली अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की भी सावधानी से जांच की जा रही है। मृतक लड़का बटला हाउस के सरकारी स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता वेल्डिंग का काम करते हैं। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बच्चा छत पर पतंग उड़ाता नजर आ रहा है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधा सड़क पर गिरता है।