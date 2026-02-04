बहन संग उसका रिश्ता बर्दाश्त नहीं था; दिल्ली में लड़की के नाबालिग भाई ने दोस्तों संग मार डाला

संक्षेप: दिल्ली में 'दोस्ती-प्यार और रिलेशनशिप' की वजह 20 साल के एक लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने लड़की के एक नाबालिग भाई को कब्जे में लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली में 'दोस्ती-प्यार और रिलेशनशिप' की वजह 20 साल के एक लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने लड़की के एक नाबालिग भाई को कब्जे में लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि तीनों ने शिवम नाम के लड़के को चाकू से गोदकर मार डाला। घटना को 2 फरवरी की रात तिलक नगर इलाके में अंजाम दिया गया।

उस रात जब पुलिस को घटना के बारे में सूचना मिली तो तुरंत एक टीम मौके पर पहुंची। वहां पुलिस को पता चला कि पीड़ित को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया गया है। वहां डॉक्टरों ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘एक चश्मदीद ने पीसीआर पर सूचना दी जिके बाद एक केस दर्ज किया गया था। आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था।’

बहन के साथ बर्दाश्त नहीं था शिवम का रिश्ता अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग आरोपी की बहन और शिवम के बीच रिलेशनशिप की वजह से उनके बीच व्यक्तिगत दुश्मनी पैदा हुई थी और मार डाला गया। उसे बहन के साथ शिवम का रिश्ता बर्दाश्त नहीं था। अधिकारी ने कहा, 'नाबालिग ने अपने साथियों के साथ शिवम को रोका। उनके बीच झगड़ा होने लगा और इस बीच शिवम को गोद दिया गया।' घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक तरीकों से पता लगाया कि वे किधर गए।