दिल्ली में भारी बारिश के बीच जलभराव को लेकर हुई PWD की बड़ी परीक्षा, मंत्री वर्मा ने बताया क्यों नहीं थमी शहर की रफ्तार
PWD विभाग के अधिकारी ने बताया कि जलभराव से जुड़ी किसी भी समस्या की सूचना नागरिक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1908, कंट्रोल रूम नंबर- 011-23490323 या WhatsApp चैटबॉट 8130188222 पर दे सकते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई भारी बारिश के बीच दिल्ली सरकार की मॉनसून की तैयारियों की भी बड़ी परीक्षा हुई। जिसके बाद इन्हीं तैयारियों का परिणाम पता करने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा गुरुवार सुबह PWD के 24×7 मॉनसून कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने शहरभर में हुए जलभराव की स्थिति की समीक्षा की। यहां उन्होंने लाइव CCTV फीड के माध्यम से विभिन्न स्थानों की निगरानी की, फील्ड टीमों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया तथा अधिकारियों को पूरे मॉनसून सीजन के दौरान अधिकतम सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए।
कंट्रोल रूम पहुंचे मंत्री ने इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम की भी समीक्षा की, जिसके माध्यम से शहर के संवेदनशील एवं जलभराव संभावित स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा फील्ड टीमों के साथ त्वरित समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि भारी वर्षा के बावजूद मिंटो ब्रिज, जखीरा, धौला कुआं और मूलचंद जैसे परंपरागत जलभराव वाले प्रमुख अंडरपासों सहित अधिकांश मुख्य मार्गों पर यातायात सुचारु बना रहा। यह विभाग द्वारा मॉनसून से पूर्व की गई व्यापक तैयारियों का परिणाम है।
प्रवेश वर्मा बोले- एक समय था जब…
इस अवसर पर PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, 'एक समय था जब बारिश शुरू होते ही दिल्ली के लोगों को जलभराव, जाम और घंटों की परेशानी की चिंता सताने लगती थी। हमने लोगों से वादा किया था कि बेहतर योजना और मजबूत तैयारियों के माध्यम से इस स्थिति को बदला जाएगा। आज की बारिश ने दिखा दिया है कि जब तैयारी और प्रतिबद्धता साथ आती है, तो उसका परिणाम जमीन पर दिखाई देता है।'
‘कई हिस्सों में हुई 100 मिमी से ज्यादा वर्षा’
वर्मा ने कहा, 'पिछले 24 घंटों में दिल्ली के कई हिस्सों में 100 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई, फिर भी मिंटो ब्रिज, जखीरा, धौला कुआं और मूलचंद जैसे वे स्थान, जो कभी गंभीर जलभराव के लिए जाने जाते थे, वहां यातायात सामान्य बना रहा। यह कई महीनों की तैयारी और हमारे इंजीनियरों, फील्ड स्टाफ तथा आपातकालीन टीमों की अथक मेहनत का परिणाम है।'
'हर शिकायत की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही'
उन्होंने आगे कहा, 'हमारा काम चौबीसों घंटे जारी है। प्रत्येक शिकायत की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है, हर संवेदनशील स्थान पर लगातार नजर रखी जा रही है और हमारी टीमें किसी भी स्थिति से तुरंत निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है— भारी बारिश के दौरान भी दिल्लीवासियों को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन उपलब्ध कराना।'
अधिकारियों को दिए हर समय अलर्ट रहने के निर्देश
लोक निर्माण मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूरे मॉनसून सीजन के दौरान बेहद अलर्ट रहें तथा सभी संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित कार्रवाई, सुचारु यातायात और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करें।
जलभराव वाले प्रमुख स्थानों की हुई पहचान
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि PWD ने दिल्ली में जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील 45 स्थानों की पहचान की है, जिनमें प्रमुख अंडरपास भी शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर केंद्रीय कंट्रोल रूम से जुड़े 179 CCTV कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
754 जगह लगाए स्थायी पंप, 305 जगह अस्थायी पंप
अधिकारियों ने बताया कि मैदानी स्तर पर तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए विभाग ने शहरभर में 167 स्थानों पर 754 स्थायी पंप तथा 273 स्थानों पर 305 अस्थायी पंप तैनात किए हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग टीमें, मशीनरी, पंप एवं आपातकालीन स्टाफ पूरे मॉनसून सीजन के दौरान हर समय तैयार हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
कंट्रोल रूप में 24 घंटे सातों दिन हो रही निगरानी
निरीक्षण के दौरान मंत्री वर्मा ने जन शिकायत निवारण व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि 24×7 संचालित मॉनसून कंट्रोल रूम में सहायक अभियंता (असिस्टेंट इंजीनियर) लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन नंबरों पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को तत्काल संबंधित कार्यकारी अभियंता (एक्सक्यूटिव इंजीनियर), सहायक अभियंता (फील्ड) एवं फील्ड स्टाफ को भेजा जाता है ताकि शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
अधिकांश शिकायतों को 15 से 20 मिनट में हल किया जा रहा
अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों के दौरान लगभग 120 शिकायतें प्राप्त हुईं, प्राथमिकता के आधार पर जिन्हें हल किया गया। अधिकांश मामलों में जलभराव को 15 से 30 मिनट के भीतर समाप्त कर दिया गया, साथ ही उन्होंने बताया कि हालांकि यह वर्षा की तीव्रता और स्थल की परिस्थितियों पर निर्भर रहा।
अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अनेक हिस्सों में औसतन लगभग 100 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ क्षेत्रों में इससे भी अधिक वर्षा हुई। इसके बावजूद लगातार निगरानी और फील्ड टीमों की त्वरित तैनाती के कारण अधिकांश महत्वपूर्ण स्थानों पर जनजीवन और यातायात पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा।
यहां दर्ज कराएं जलभराव से जुड़ी शिकायतें
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर- 1908
कंट्रोल रूम नंबर- 011-23490323
WhatsApp चैटबॉट- 8130188222
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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