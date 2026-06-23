Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच पार्टी को बताया आतंकवादियों की बी-टीम; दीपके का पलटवार, बोले- आपके हाथ तो…

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

CJP ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो इस विरोध-प्रदर्शन में खाना-पानी देकर मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वाले गुंडों को बिना किसी सजा के जाने दे रही है।

धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच पार्टी को बताया आतंकवादियों की बी-टीम; दीपके का पलटवार, बोले- आपके हाथ तो…

नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध-प्रदर्शन लगातार चौथे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय शिक्षामंत्री प्रधान ने कॉकरोच पार्टी के सदस्यों की तुलना आतंकवादियों की बी-टीम से की, जिसके बाद सीजेपी के संस्थापक ने भी पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के हाथ 17 से ज्यादा छात्र-छात्राओं के खून से रंगे हुए हैं।

दरअसल उस इंटरव्यू में जब केंद्रीय मंत्री से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीजेपी को आतंकवादियों की बी-टीम करार दिया। उन्होंने कहा 'ये तो दहशतगर्दों की बी-टीम है, जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सिरे से अस्वीकार कर दिया, वो छद्म रूप में आकर इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं।' जिसके बाद दीपके ने उनके हाथ छात्रों के खून से रंगे होने का दावा किया।

'उनके हाथ तो 17 से ज्यादा छात्रों के खून से रंगे'

प्रधान की दहशतगर्तों वाली टिप्पणी के जवाब में पलटवार करते हुए सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधान पर तीखा हमला बोला और उनके उसी इंटरव्यू की वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'धर्मेंद्र प्रधान हमें आतंकवादी कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि उनके हाथ 17 से ज्यादा छात्रों के खून से रंगे हुए हैं।'

ये भी पढ़ें:जब तक मोहम्मद भाई का साथ है...; अभिजीत दीपके ने कहा- इनकी वजह से 3दिन तक बैठ पाए

प्रधान बोले- अब वे सिस्टम को निशाना बना रहे

इससे पहले एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधान ने सीजेपी के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की थी और विपक्षी दलों पर राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। मंत्री ने आगे कहा था, 'वे भेष बदलकर वापस आ गए हैं और अब सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। वे उन लोगों के समर्थन में नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। उनकी पहचान हो गई है।'

ये भी पढ़ें:अभिजीत दीपके ने खाना बांटने वाले जुनैद के छुए पैर, जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन

सीजेपी ने किया- डायपर डोनेशन ड्राइव का ऐलान

इसी बीच सीजेपी ने मंगलवार को एक अनोखी 'डायपर डोनेशन ड्राइव' का ऐलान किया। इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पार्टी ने अपने समर्थकों से विरोध स्थल पर डायपर लाने, उन पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लिखने और प्रस्तावित 'डायपर अ डे कीप्स लीक्स अवे' अभियान में शामिल होने की अपील की। सीजेपी ने कहा, 'एक डायपर लाएं, उस पर उनके (केंद्रीय शिक्षा मंत्री) इस्तीफे की मांग लिखें, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह शिक्षा मंत्री तक पहुंचे।'

ये भी पढ़ें:एक डायपर लाएं; जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने क्यों कर दी ऐस

शिक्षामंत्री के इस्तीफे की जिद पर अड़ी सीजेपी

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक का यह दूसरा विरोध-प्रदर्शन है। इससे पहले पार्टी ने अपना पहला धरना 6 जून को दिया था। पहली बार कुछ घंटों तक धरना देने के बाद वो उठ गए थे। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता अलग-अलग जगहों में गए और केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। साथ ही इस दौरान उन्होंने छात्रों व नागरिकों से खराब हो चुकी परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ अभियान में शामिल होने की अपील की थी। हालांकि इस बार उन्होंने शिक्षामंत्री का इस्तीफा होने तक धरनास्थल से हटने से मना कर दिया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।