नोएडा में मजूदरों की न्यूनतम मजदूरी तय, अब 13-17 हजार तक मिलेंगे हर महीने
नोएडा में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तय कर दी गई है। अब 13 से 17 हजार तक नोएडा में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। इसके लिए मजदूर आंदोलन भी कर चुके हैं।
नोएडा में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां श्रमिकों के लिए एक अक्तूबर से 31 मार्च 2027 तक नई मजदूरी दरें तय कर दी गई है। मूल मजदूरी के साथ महंगाई भत्ता भी निर्धारित किया गया है। नई दरों के अनुसार मजदूरों को हर माह 13,883.59 रुपये से 17,106.39 रुपये तक मजदूरी मिलेगी। आइए देखते हैं अलग-अलग मजूदरों को कितना रुपए हर महीने दिए जाएंगे
31 मार्च, 2027 तक लागू रहेंगी ये दरें
अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक शांति बनाए रखने और कारखानों में कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए 74 तरह के रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी की दरें तय की गई हैं। इन दरों में महंगाई के हिसाब से बदलाव किया जाता है, ताकि मजदूरों को तय नियमों के अनुसार मजदूरी मिल सके। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के श्रम विभाग ने श्रेणी प्रथम, द्वितीय और तृतीय के श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें जारी की हैं। जनवरी से जून 2026 तक के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर नई दरें तय की गई हैं। ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।
ये है रेट लिस्ट
नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 12,885 रुपये तय की गई है। इसमें 998.59 रुपये महंगाई भत्ते के बाद कुल मासिक मजदूरी 13,883.59 रुपये होगी। इस हिसाब से एक दिन की मजदूरी 533.98 रुपये बनेगी। अर्द्धकुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 14,173 रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही 1,098.41 रुपये महंगाई भत्ता रहेगा। कुल मासिक मजदूरी 15,271.41 रुपये होगी। एक दिन की मजदूरी 587.36 रुपये है, जबकि कुशल श्रमिकों की मूल मजदूरी 15,876 रुपये रखी गई है। इसमें 1,230.39 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ने पर कुल मासिक मजदूरी 17,106.39 रुपये होगी। इसके अनुसार एक दिन की मजदूरी 657.94 रुपये बनेगी। इस निर्धारित अवधि के दौरान श्रमिकों को भुगतान किया जाएगा। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों व कारखानों को भी पत्र जारी किए जा रहे हैं।
आंदोलन कर चुके श्रमिक
गौतमबुद्ध नगर में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर श्रमिक पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। महंगाई बढ़ने के साथ वेतन और अपनी जरूरतों के हिसाब से मजदूरी तय करने की मांग उठाते रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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