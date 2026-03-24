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दिल्ली के 13 जिलों में बनेंगे मिनी सचिवालय, NITI आयोग की तरह होगा ‘DITI आयोग' का गठन

Mar 24, 2026 05:11 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Budget 2026: बजट 2026-27 में दिल्ली के सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही NITI Aayog की तर्ज पर ‘DITI आयोग’ (Delhi Institutional Think Tank for Innovation) का गठन करने की बात कही गई है।

दिल्ली के 13 जिलों में बनेंगे मिनी सचिवालय, NITI आयोग की तरह होगा ‘DITI आयोग' का गठन

Delhi Budget 2026: राजधानी दिल्ली में प्रशासन को आम लोगों के और करीब लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बजट 2026-27 में दिल्ली के सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालय बनाने का ऐलान किया गया है, जहां एक ही छत के नीचे नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार का फोकस ‘सिटीजन-सेंट्रिक गवर्नेंस’ पर है। इसके तहत प्रशासन को विकेंद्रीकृत, डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसी कड़ी में दिल्ली की सभी संपत्तियों को यूनिक नंबर देने और NGDRS पोर्टल के जरिए भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटाइज करने की योजना है। इससे प्रॉपर्टी विवादों में कमी आने और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

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‘DITI’ आयोग का गठन

नीति निर्माण को और मजबूत बनाने के लिए NITI Aayog की तर्ज पर ‘DITI आयोग’ (Delhi Institutional Think Tank for Innovation) का गठन किया जाएगा। यह संस्था दिल्ली-केंद्रित नीतियों पर काम करेगी और सरकार को रणनीतिक सलाह देगी।

जिला स्तर पर विकास कार्यों को गति देने के लिए ‘जिला योजना निधि’ के तहत हर जिले को 5 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। वहीं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर मॉडर्न, पेपरलेस और फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया जाएगा।

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DDMA के तहत 10 करोड़ का प्रावधान

आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के तहत अत्याधुनिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कड़कड़डूमा, रोहिणी और राजौरी गार्डन में नए कोर्ट रूम और परिसर बनाए जाएंगे, जबकि रोहिणी में एक फैमिली कोर्ट की स्थापना भी प्रस्तावित है।

सरकार का कहना है कि इन कदमों से न सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी होंगी, बल्कि आम लोगों को सरकारी सेवाएं पाने के लिए कम भागदौड़ करनी पड़ेगी।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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