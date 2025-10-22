मिलेनियम सिटी सेंटर से सुभाष चौक तक 6 KM सर्विस लेन खुली, गुरुग्राम के इन रास्तों पर घटेगा जाम
संक्षेप: ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के निर्माण के मद्देनजर मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सुभाष चौक तक निर्मित सर्विस रोड को वाहनों के लिए खोल दिया है। मिलेनियम सिटी सेंटर से आ रहे वाहन सेक्टर-44 या सेक्टर-45 की तरफ जाने के लिए सर्विस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के निर्माण के मद्देनजर मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सुभाष चौक तक निर्मित सर्विस रोड को वाहनों के लिए खोल दिया है। मिलेनियम सिटी सेंटर से आ रहे वाहन सेक्टर-44 या सेक्टर-45 की तरफ जाने के लिए सर्विस रोड का इस्तेमाल करते हुए भगवान महावीर मार्ग की तरफ जा सकते हैं। इसको लेकर जगह-जगह नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं।
मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सुभाष चौक तक मुख्य सड़क की लंबाई करीब 6 किलोमीटर है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के मद्देनजर निर्माता कंपनी ने कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया है। सेक्टर-44 के समीप करीब 200 मीटर लंबा डायवर्जन किया है, जिसकी वजह से सुबह और शाम के समय जाम सेक्टर-44 के अंडरपास तक पहुंचने लगा है। ऐसे में सर्विस रोड को खोल दिया गया। इसके माध्यम से अब वाहन चालक सेक्टर-44 या सेक्टर-45 की तरफ जा सकते हैं।
प्रशिक्षित मार्शल लगाने की तैयारी
जीएमआरएल ने मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सेक्टर-नौ तक मेट्रो निर्माण का टेंडर आवंटित कर दिया है। इसके तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर सुभाष चौक पर चार जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया है। जीएमआरएल के एक अधिकारी ने बताया कि 3 किमी में पहले काम किया जाएगा। इसको लेकर करीब तीन हजार बैरिकेड्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। जीएमआरएल ने कंपनी को आदेश जारी किए हैं कि प्रशिक्षित ट्रैफिक मार्शल लगाए जाएं। उन्हें ट्रैफिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए।
पेड़ों की कटाई की जा रही
बख्तावर चौक से लेकर सुभाष चौक तक ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के तहत पेड़ों की कटाई का काम तेजी से चल रहा है। पिछले दो दिन के अंदर करीब 10 पेड़ों को काटा गया है। इन पेड़ों की ऊंचाई करीब 40 से 60 फीट है। ऐसे में इन्हें काटने में थोड़ी परेशानियों का सामना कटाई में लगे लोगों को करना पड़ रहा है।