ग्रेटर नोएडा को मिलेगी नई रफ्तार, मिग्सन सोसाइटी से मकौड़ा गोलचक्कर तक 6 लेन की होगी सड़क

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईटा-टू स्थित मिग्सन गोलचक्कर से मकौड़ा गोलचक्कर के बीच की सड़क को छह लेन किया जाएगा। प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर इसके निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सड़क आगे जाकर 105 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ती है। इससे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए आवागमन सुगम हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क पर सेक्टर ईटा-टू स्थित मिग्सन सोसाइटी गोलचक्कर से मकौड़ा गोलचक्कर के बीच की सड़क अभी चार लेन है। लगभग दो किलोमीटर लंबी यह सड़क जगह-जगह पर टूटी चुकी है, जिससे आवाजाही में दिक्कत होती है। ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। आने वाले कुछ महीने में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर चालू होने पर 130 मीटर चौड़ी सड़क समेत शहर की अन्य प्रमुखों सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और बढ़ जाएगा।

इस समस्या से निपटने के सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर बनाई गई कार्ययोजना के तहत मिग्सन गोलचक्कर से मकौड़ा गोलचक्कर के बीच की सड़क को छह लेन किया जाएगा। दोनों तरफ एक-एक लेन अतिरिक्त सड़क बनाई जाएगी।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने सीईओ से सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी लेने के बाद निविदा जारी कर दी गई है। इसके निर्माण पर लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गोलचक्कर के सौंदर्यीकरण का भी काम किया जाएगा। निविदा की प्रक्रिया पूरी कर एक माह में काम शुरू होने की उम्मीद है।

प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव ने बताया कि मिग्सन सोसाइटी गोलचक्कर और मकौड़ा गोलचक्कर के बीच की सड़क को चौड़ा किया जाएगा। यह सड़क मकौड़ गोलचक्कर से आगे जाकर 105 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ती है। इसका फायदा सेक्टर कप्पा-टू में विकसित किए जा रहे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी मिलेगा। यहां पहुंचना आसान हो जाएगा। बता दें कि करीब 174 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाले लॉजिस्टिक पार्क से 1200 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही, उद्योगों के लिए माल ढुलाई आसान हो जाएगी। इस सेक्टर को सभी मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

130 मीटर चौड़ी सड़क पर पहुंचना आसान होगा वरिष्ठ प्रबंधक नितीश कुमार ने बताया कि 105 मीटर चौड़ी सड़क के जरिये मालवाहक वाहन ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क पर बिना किसी अवरोध के आसानी से पहुंच जााएंगे। इससे कप्पा-टू सेक्टर को बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इस सेक्टर में आने वाले मालवाहक वाहन बिना किसी रुकावट के सीधे आ जा सकेंगे। मिग्सन सोसाइटी और मकौड़ा गोलचक्कर के बीच की सड़क छह लेन हो जाने से आसपास के सेक्टरों में रहने वाले लोगों के साथ गांव के लोगों को भी आवाजाही करने में आसानी हो जाएगी। टूटी सड़क को दुरुस्त करने का भी काम किया जाएगा।