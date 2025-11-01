दिल्ली में आधी रात को महिला पत्रकार की कार का पीछा कर हमला, कुछ ही घंटे में दोनों बदमाश पकड़े

संक्षेप: नोएडा में एक न्यूज चैनल की 35 वर्षीय महिला पत्रकार की कार का पीछा कर हमला का मामला सामने आया है। पीड़िता एक न्यूज चैनल में प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती हैं। दिल्ली पुलिस ने शिकायत के महज कुछ घंटों के अंदर ही दोनों संदिग्ध हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है।

नोएडा में एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार की कार का पीछा कर हमला का मामला सामने आया है। 35 साल की पीड़िता एक न्यूज चैनल में प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत के महज कुछ घंटों के अंदर ही दोनों संदिग्ध हमलावरों दीपक और शुभम को गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला पत्रकार गुरुवार देर रात नोएडा सेक्टर-129 स्थित अपने ऑफिस से दिल्ली के वसंतकुज में अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान स्कूटी सवार दो लोगों ने उनकी कार का पीछा करके उस पर हमला किया।

पीड़ित महिला पत्रकार के अनुसार, स्कूटी सवार दो लोग नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर उनकी कार का पीछा करने लगे। बदमाशों ने बार-बार उन्हें रोकने की कोशिश की और इशारे किए। महिला पत्रकार ने बताया कि पीछा कर रहे लोगों को डराने के लिए उन्होंने अपने फोन पर उनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी।

आगे ट्रैफिक जाम होने की वजह से स्कूटी पर पीछे बैठा एक व्यक्ति स्कूटी से कूद गया और कार के विंडस्क्रीन पर जोर से धक्का मारा और फिर जबर्दस्ती कार का बंद दरवाजा खोलने की कोशिश की।

उन्होंने बताया कि वह डीएनडी फ्लाईवे की ओर तेजी से भागने में कामयाब रही, लेकिन उन लोगों ने फिर कार का पीछा किया। रास्ते में महिला ने एक दोस्त से संपर्क किया जिसने उन्हें गाड़ी चलाते रहने की सलाह दी।

इसके बाद हमलावरों ने हमला और तेज कर दिया। शुभम ने लकड़ी के डंडे से कार का पिछला विंडस्क्रीन और बाईं ओर की खिड़की तोड़ दी। उन्होंने बताया कि वह जब तक लाजपत नगर की तरफ आश्रम फ्लाईओवर के पास नहीं पहुंच गईं तब तक तेजी से गाड़ी चलाती रहीं। वहां पहुंचकर उन्होंने टैक्सी ड्राइवरों से मदद मांगी। कैब ड्राइवर्स को देख स्कूटी सवार दोनों हमलावर मौके से भाग गए।

इसके बाद महिला ने रात करीब 1:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को फोन किया, जो तुरंत मौके पर पहुंच गई। पीसीआर कॉल पर लाजपत नगर थाने से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़ित महिला पत्रकार के बयान दर्ज करने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। चूंकि यह घटना सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई थी, इसलिए एफआईआर वहीं दर्ज की गई। पुलिस द्वारा अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गईं।

एक अधिकारी ने बताया, "रास्ते और आस-पास के इलाकों से सीसीटीवी कैमरों फुटेज खंगाली गईं। कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों का पता लगाकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दोनों हमलावरों की पहचान शुभम और दीपक के रूप में हुई है, जो दोनों पहले इसी साल डाबरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक आर्म्स एक्ट मामले में शामिल थे।"