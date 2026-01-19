Hindustan Hindi News
फरीदाबाद में पानी के टैंकर की टक्कर से अधेड़ शख्स की मौत, ड्यूटी से घर लौटते वक्त हादसा

संक्षेप:

फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में रविवार रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में ड्यूटी से वापस घर लौट रहे अधेड़ शख्स को बेकाबू टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुरी तरह घायल हुए अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई।  

Jan 19, 2026 11:27 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में रविवार रात हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में ड्यूटी से वापस घर लौट रहे अधेड़ शख्स को बेकाबू टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुरी तरह घायल हुए अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद टैंकर चालक रात में भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक शख्स की पहचान जवाहर कॉलोनी निवासी प्रदीप के तौर पर हुई है। वह संजय कॉलोनी स्थित फैक्ट्री में काम करते थे और मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रहने वाले थे।

अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

प्रदीप रविवार रात को ड्यूटी से वापस घर आ रहे थे, जब वह संजय कॉलोनी की संडे मार्केट के पास पहुंचे तो पीछे से आए पानी के टैंकर ने प्रदीप को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद राहगीर जब घायल प्रदीप को अस्पताल ले जा रहे तब रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

लोगों ने संडे मार्केट को लेकर विरोध जताया

इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने संडे मार्केट को लेकर अपना विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि इस मार्केट के पास आए दिन कोई न कोई हादसा होता है। उनका कहना था कि संडे मार्केट की वजह से चोरी की वारदात भी बढ़ गई हैं।

संजय काॅलोनी पुलिस चौकी प्रभारी कैलाश खटाना ने कहा कि फरार टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आस-पास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से टैंकर की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा।

