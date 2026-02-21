दिल्ली को जाम फ्री बनाने को MHA ने कसी कमर, गृह सचिव की अध्यक्षता में बनाई हाईपावर कमेटी

राजधानी दिल्ली में जाम की स्थिति को लेकर न केवल ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली सरकार, बल्कि केन्द्र सरकार भी चिंतित है। यही वजह है कि जाम कम करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन किया गया है।

राजधानी दिल्ली में सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक हाईपावर कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में विभिन्न विभागों के प्रमुख सदस्य शामिल होंगे और वह जाम से राहत दिलाने के लिए सुझाव देने के साथ योजना को लागू करेंगे।

जाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली सरकार के साथ केन्द्र भी चिंतित दिल्ली में प्रतिदिन लाखों लोगों को सड़कों पर लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों से गाड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। जाम की स्थिति को लेकर न केवल ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली सरकार, बल्कि केन्द्र सरकार भी चिंतित है। यही वजह है कि जाम कम करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन किया गया है।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सितंबर 2018 में तत्कालीन गृह सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन किया गया था, जिसे दिल्ली में जाम कम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस बार फिर कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसकी पहली बैठक 26 फरवरी को गृह मंत्रालय में आयोजित होगी।

इन विषयों पर होगा काम ● यातायात में गतिशीलता लाने के लिए सड़क की डिजाइन को बेहतर करना

● सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना

● यातायात का मल्टी मॉडल एकीकरण करना

● पार्किंग व्यवस्था में सुधार, ऑनलाइन पेमेंट आदि

दिल्ली सरकार भी जाम खत्म करने के लिए कर रही कई प्रयास गौरतल है कि ट्रैफिक जाम राजधानी की पुरानी समस्याओं में से एक है। इसे दूर करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा भी कई तरह के काम किए जा रहे हैं। इनमें मल्टीलेवल पार्किंग से लेकर राजधानी के संकरे रास्तों पर ‘देवी’ बसें चलाने और डीटीसी बसों का बेड़ा बढ़ाने, मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाने जैसे कई कदम शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार भी हर जगह पार्किंग सुव्यवस्थित करने के लिए काम कर रही है ताकि ट्रैफिक जाम कम हो और सड़कों पर गाड़ियां सुचारु रूप से चल सकें।