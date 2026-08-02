दिल्ली फायर सर्विस में होगी स्टाफ की भर्ती? MHA ने करीब 11000 नए पदों वाले प्लान को दी मंजूरी

स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे दिल्ली फायर सर्विस में करीब 11 हजार नए पदों को भरने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। अब यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के पास है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टाफ की कमी से जूझ रहे दिल्ली फायर सर्विस के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 10,743 नए पद बनाए जाएंगे, जिससे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस में सालों से चली आ रही कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम से विभाग में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 3,175 से बढ़कर 13,918 हो जाएगी। 2010 के बाद से दमकल विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का यह पहला बड़ा प्रस्ताव होगा।

दिल्ली में फायर स्टेशनों की स्वीकृत संख्या 120 है, वर्तमान में इनमें से 71 फायर स्टेशन ही काम कर रहे हैं और 49 अभी बनने बाकी हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित विस्तार भविष्य की इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों से जुड़ा है और इससे रिस्पॉन्स टाइम में सुधार होगा।

क्यों लाया गया यह प्रस्ताव? इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 5,069 नए पदों को जोड़ने के प्रस्ताव को तकनीकी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि यह स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल (SFAC) के मानकों को सही ढंग से अपनाने पर आधारित है।

चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के पास है।

अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव दस्तावेज में दमकल विभाग का अनुमान दिल्ली के तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों और बदलती इमरजेंसी रिस्पॉन्स जरूरतों पर आधारित था। आग से संबंधित नए खतरों, शहरी जोखिमों और मेट्रोपॉलिटन इलाकों की ऑपरेशनल जरूरतों का आकलन करने के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स को मजबूत करने और एक आधुनिक मेट्रोपॉलिटन फायर सर्विस बनाने के लिए और अधिक कर्मचारियों की जरूरत है।

दिल्ली में 24 घंटे की शिफ्ट में चल रहे 71 फायर स्टेशन बता दें कि यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब विभाग कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। इससे पहले डीएफएस ने दिल्ली सरकार को बताया था कि 24 घंटे की शिफ्ट सिस्टम पर चल रहे 71 फायर स्टेशनों के लिए 9,123 कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन उसके पास महज 2500 कर्मचारी ही हैं। इस तरह 6,600 से अधिक कर्मचारियों की कमी है, जो कुल जरूरत का लगभग 72.5% है।

‘…तो 24869 कर्मचारियों की हो जाएगी कमी’ दमकल विभाग ने यह भी बताया है कि मौजूदा 24 घंटे की शिफ्ट के आधार पर 9,123 कर्मचारियों की जरूरत तय की गई थी। अगर थकान कम करने और एसएफएसी द्वारा सुझाए गए 8 घंटे का शिफ्ट सिस्टम अगर लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों की जरूरत बढ़कर 27,369 हो जाएगी, जिससे 24,869 कर्मचारियों की कमी हो जाएगी, जो कुल जरूरत का 90% से अधिक है।

कौन-कौन से पदों को मिली मंजूरी इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशनल स्टाफ के अलावा, कुल पदों में हजमैट, इमरजेंसी रेस्क्यू, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर घटनाओं और एरियल लैडर प्लेटफॉर्म को संभालने वाली स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स टीमों के लिए 3546 पद, ट्रेनिंग संस्थानों के लिए 294 पद, रोकथाम और मुख्यालय के लिए 170 पद, सर्च एंड रेस्क्यू कंपनी के लिए 144 पद, टेक्निकल विंग्स के लिए 320 पद और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के 1153 पद शामिल हैं। इसके अलावा 47 सुपरवाइजरों के पदों को भी मंजूरी दी गई।

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि एसएफएसी के छह-पंप वाले नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए 11,236 कर्मचारियों की जरूरत होगी, लेकिन डीएफएस ने इस जरूरत को घटाकर 8,120 पद कर दिया है।