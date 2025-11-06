Hindustan Hindi News
अच्छी खबर: फरीदाबाद के इस अस्पताल को 200 बेड की सौगात, स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा सुधार

संक्षेप: स्मार्ट सिटी में बीके अस्पताल के दबाव को कम करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, मेवला महाराजपुर सेक्टर-45 के शहरी स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करके जल्द ही 200 बेड का सामान्य अस्पताल बनाया जाएगा।

Thu, 6 Nov 2025 08:23 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
स्मार्ट सिटी के लोगों को जल्द ही 200 बेड के अस्पताल की जल्द ही सौगात मिलने वाली है। मेवला महाराजपुर सेक्टर-45 स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र(यूएचसी) को अपग्रेड करके 200 बेड का सामान्य अस्पताल बनाया जाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने घोषणा की थी। प्रशासनिक मंजूरी के लिए अधिकारियों को भेजा गया है। यह अस्पताल बनने से जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी।

स्मार्ट सिटी में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल बीके एक बड़ा अस्पताल है। यहां प्रतिदिन की ओपीडी दो हजार के करीब रहती है। इसके बाद भी कई बार सभी लोगों को चिकित्सकीय परामर्श नहीं मिल पाता था। इसके अलावा रक्त सहित अन्य प्रकार की स्वास्थ्य जांच के लिए एक से डेढ़ घंटे लाइन में लगने के बाद नंबर आता है। बीके अस्पताल के दबाव को कम करने के लिए मेवला महाराजपुर सेक्टर-45 के स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करके 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके बनने से बदरपुर बॉर्डर से लेकर सेक्टर-30, 31, 45, 46, डीएलएफ सहित कई क्षेत्रों के लोगों को बीके अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें मेवला महाराजपुर में बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्र के अपग्रेड वाली फाइल को मंजूरी मिलने के बाद चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, ऑपरेशन थियेटर सहित कई तरह की चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएंगी।

जांच के लिए सेंट्रल लैब भी स्थापित की जाएगी

200 बेड का अस्पताल बनने साथ ही यहां पर शारीरिक जांचों की सुविधा भी बढ़ाई जाएगी। यहां पर सेंट्रल लैब स्थापित करने की योजना है। इस लैब में वह सभी जांचें हो सकेंगी, जो बीके अस्पताल की सेंट्रल लैब में होते हैं। यहां पर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा यहां पर प्रसूति वार्ड भी विकसित किया जाएगा

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. आकांक्षा तंवर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने मेवला महाराजपुर के स्वास्थ्य केंद्र को 200 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। अब उसे कागजों पर लाने का कार्य शुरू हो गया। उसकी प्रशासनिक मंजूरी के लिए फाइल उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। स्वीकृति आने के बाद कार्रवाई होगी।

