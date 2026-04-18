मेवाती गायक असलम पर गाने में अवैध हथियारों का महिमामंडन करने का आरोप, गिरफ्तार
नूंह में साइबर अपराध थाना पुलिस ने गाने में अवैध हथियारों का महिमामंडन करने और सोशल मीडिया पर गैर-कानूनी सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मेवाती गायक असलम को गिरफ्तार कर लिया है।
नूंह में साइबर अपराध थाना पुलिस ने गाने में अवैध हथियारों का महिमामंडन करने और सोशल मीडिया पर गैर-कानूनी सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मेवाती गायक असलम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, यूट्यूब चैनल ‘असलम सिंगर ज़मींदार टॉपिक’ पर प्रसारित एक गाने में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने और अवैध हथियारों का महिमा मंडनकिया गया था। शिकायत में बताया गया था कि गाने में अवैध हथियारों के महिमामंडन के अलावा रंगदारी की मांग और गोलीबारी जैसी आपराधिक घटनाओं का जिक्र है। इससे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बन सकता है और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिला पुलिस प्रवक्ता ने इस बारे में बताया कि आरोपी गायकअसलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है।
रिमांड पर लेने की तैयारी
इस मामले में अन्य सह-आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। पुलिस आरोपी को जल्द ही अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की गहराई से जांच की जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे। उसी के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।
पुलिस ने संबंधित यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट को बंद कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भविष्य में भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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