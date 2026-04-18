Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेवाती गायक असलम पर गाने में अवैध हथियारों का महिमामंडन करने का आरोप, गिरफ्तार

Apr 18, 2026 10:31 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नूंह, केशव भारद्वाज
share

नूंह में साइबर अपराध थाना पुलिस ने गाने में अवैध हथियारों का महिमामंडन करने और सोशल मीडिया पर गैर-कानूनी सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मेवाती गायक असलम को गिरफ्तार कर लिया है।

मेवाती गायक असलम पर गाने में अवैध हथियारों का महिमामंडन करने का आरोप, गिरफ्तार

नूंह में साइबर अपराध थाना पुलिस ने गाने में अवैध हथियारों का महिमामंडन करने और सोशल मीडिया पर गैर-कानूनी सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मेवाती गायक असलम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, यूट्यूब चैनल ‘असलम सिंगर ज़मींदार टॉपिक’ पर प्रसारित एक गाने में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने और अवैध हथियारों का महिमा मंडनकिया गया था। शिकायत में बताया गया था कि गाने में अवैध हथियारों के महिमामंडन के अलावा रंगदारी की मांग और गोलीबारी जैसी आपराधिक घटनाओं का जिक्र है। इससे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बन सकता है और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिला पुलिस प्रवक्ता ने इस बारे में बताया कि आरोपी गायकअसलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें:60 करोड़ से बदलेगी नूंह की सूरत, 4 परियोजनाओं के लिए बजट मंजूर

रिमांड पर लेने की तैयारी

इस मामले में अन्य सह-आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। पुलिस आरोपी को जल्द ही अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, ताकि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की गहराई से जांच की जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे। उसी के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।

ये भी पढ़ें:तब्लीगी जलसा में उमड़ी भीड़, 10 लाख लोग पहुंचने का दावा, ट्रैफिक सिस्टम हुआ फेल

पुलिस ने संबंधित यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट को बंद कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भविष्य में भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद: 4 मंजिला भवनों से जल्द अतिक्रमण हटाने के आदेश, चलेगा अभियान
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Haryana News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।