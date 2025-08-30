Mewat gangster wanted in four states arrested in Delhi after brief exchange of fire जिस मेवाती गैंगस्टर को तलाश रही थी 4 राज्यों की पुलिस, दिल्ली में एनकाउंटर के बाद दबोचा गया खूंखार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsMewat gangster wanted in four states arrested in Delhi after brief exchange of fire

जिस मेवाती गैंगस्टर को तलाश रही थी 4 राज्यों की पुलिस, दिल्ली में एनकाउंटर के बाद दबोचा गया खूंखार

दिल्ली पुलिस ने चार राज्यों में वांटेड मेवात के एक गैंगस्टर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक .32 बोर की पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 09:56 PM
पुलिस ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केरल में वांटेड मेवात के एक गैंगस्टर को शनिवार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के ओखला में एक शार्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान राजस्थान के सहसन गांव निवासी 37 साल के पप्पी उर्फ ​​पप्पू के रूप में हुई है।

एनकाउंटर के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने बताया कि उसके पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक .32 बोर की पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

पुलिस ने बताया कि पप्पी के खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती, अपहरण, झपटमारी, पुलिस पर गोलीबारी, एटीएम चोरी, वाहन चोरी, एनडीपीएस तथा आर्म्स एक्ट सहित 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह उत्तर भारत से दक्षिणी राज्यों में अपने गिरोह का विस्तार कर रहा था।

दक्षिण-पूर्व दिल्ली के डीसीपी हेमंत तिवारी ने बताया कि 29 अगस्त को पप्पी के तुगलकाबाद गांव के पास एक साथी से मिलने के लिए बाइक पर घूमने की खुफिया जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया।

इस दौरान वह मोटरसाइकिल से आता दिखा। रुकने का इशारा करने पर उसने कथित तौर पर पुलिस पर दो राउंड फायरिंग की। एक गोली कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें पप्पी घायल हो गया। गोविंदपुरी थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पप्पी के आपराधिक इतिहास के बारे बताया गया है कि वह दिल्ली-एनसीआर और अन्य राज्यों में पुलिस टीमों पर हमले, एटीएम लूट और मोटरसाइकिल चोरी सहित कई बड़े अपराध शामिल हैं। उसके साथी पहले मेवात में चोरी की मोटरसाइकिलें बेचते थे।

पुलिस ने बताया कि पप्पी बेहद खतरनाक माना जाता है। वह अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहता था। वह अपने अपराधों के दौरान पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाता था।