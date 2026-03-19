नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेनो वेस्ट तक चलेगी मेट्रो, 5 स्टेशन बनेंगे, 7.5 KM रूट पर 1250 करोड़ खर्च
नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेनो वेस्ट तक पहले चरण में पांच मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई है। नमो भारत ट्रेन प्रस्तावित होने के कारण अभी नोएडा से सीधे नॉलेज पार्क-5 तक मेट्रो चलाने में अड़ंगा है।
नोएडा से सीधे नॉलेज पार्क-5 तक मेट्रो चलाने की योजना में फिलहाल फेरबदल किया गया है। इसके लिए अब संशोधित डीपीआर तैयार किया गया है। अब पहले चरण में नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेनो वेस्ट तक मेट्रो चलाने की योजना है। 7.5 किलोमीटर के इस रूट पर 5 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे।
नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेनो वेस्ट तक पहले चरण में पांच मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई है। नमो भारत ट्रेन प्रस्तावित होने के कारण अभी नोएडा से सीधे नॉलेज पार्क-5 तक मेट्रो चलाने में अड़ंगा है।
यह रूट सेक्टर-51 से किसान चौक तक 7.5 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर पांच मेट्रो स्टेशन होंगे। इस पर करीब 1250 करोड़ रुपये की लागगत अनुमानित है। अब इस डीपीआर पर मंत्रालय में मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी। निर्माण लागत केंद्र के साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को देनी है।
केंद्र में पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड की बैठक के बाद परियोजना पर वास्तविक लागत का आकलन सामने आएगा। इसके पहले आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में प्रस्तुतिकरण होना है, जिसकी तैयारी नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने शुरू कर दी है।
एनएमआरसी के एमडी कृष्णा करुणेश ने बताया कि ग्रेनो वेस्ट मेट्रो परियोजना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। आरआरटीएस का रूट गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तय न होने तक मेट्रो के लिए सेक्टर-51 से ग्रेनो वेस्ट में किसान चौक तक के लिए डीपीआर तैयार की गई है।
मंत्रालय के सुझाव पर इसकी डीपीआर अलग से तैयार करवाकर भेजी गई है। इस रूट पर सेक्टर-51 के आगे पांच मेट्रो स्टेशन बनेंगे। इनमें सेक्टर-61, सेक्टर-70, सेक्टर-122, सेक्टर-123 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 (किसान चौक के पास) शामिल हैं। एमडी ने बताया कि जल्द ही प्रस्तुतिकरण के लिए मंत्रालय से बुलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी कर ली गई है।
लोग लगातार संचालन की मांग कर रहे
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आबादी बढ़ रही है। यहां पर सार्वजनिक परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में लोगों को अपने वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण सड़कों पर जाम लग रहता है। यहां के लोग लंबे समय से मेट्रो चलाने की मांग कर रहे हैं। वे इसके लिए कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। हाल में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था। उन्होंने आवास और शहरी मंत्री से आग्रह किया था कि इस रूट पर मेट्रो चलाने की मंजूरी दी जाए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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