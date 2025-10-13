पलवल तक दौड़ेगी मेट्रो, जल्द शुरू होगा निर्माण; DPR तैयार
Ballabhgarh to Palwal Metro Project: हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम का कहना है कि पलवल तक मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। इसका निर्माण कार्य शुरू करने के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि आने वाले दिनों में पलवल तक मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। पलवल तक मेट्रो के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनकर तैयार हो चुकी है। इससे दिल्ली और आसपास के जिलों से पलवल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मंत्री गौरव गौतम ने फरीदाबाद स्थित होटल मैगपाई में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।
गुरुग्राम तक के लिए तैयारी
गौरतलब है कि वर्तमान में दिल्ली के बदरपुर से फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तक मेट्रो सेवा चालू है, जिसमें कुल नौ स्टेशन हैं। इस मेट्रो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में किया था। इसके बाद योजना के तहत मेट्रो का विस्तार फरीदाबाद से गुरुग्राम और फिर पलवल तक किया जाना था। गुरुग्राम तक मेट्रो की डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है, अब केवल निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है।
पलवल तक मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित होने वाली मैराथन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। गौतम ने बताया कि अब पलवल तक मेट्रो लाइन की डीपीआर भी तैयार कर ली गई है। इससे जल्द ही जिले में मेट्रो कार्य शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मेट्रो शुरू होने से न सिर्फ पलवल के लोगों को दिल्ली तक पहुंचने में आसानी होगी, वरन क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी।
आयोजित होगी मैराथन
मंत्री ने बताया कि वे फरीदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाली मैराथन के आयोजन को लेकर आए थे। यह कार्यक्रम 31 अक्तूबर से 25 नवंबर तक पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी जिलों में आठ से दस किलोमीटर की पैदल यात्राएं और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। 26 नवंबर, संविधान दिवस के अवसर पर हर जिले से पांच युवा केवड़िया तक पैदल मार्च में शामिल होंगे। यह यात्रा सरदार पटेल की जन्मभूमि से केवड़िया तक 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।