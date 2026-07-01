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गुरुग्राम के सेक्टर-56 से पचगांव तक चलेगी मेट्रो, 35 KM लंबे रूट पर 28 स्टेशन बनेंगे; डीपीआर तैयार

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम के सेक्टर-56 से पचगांव तक मेट्रो चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। करीब 35 किलोमीटर लंबे इस रूट में 28 स्टेशन प्रस्तावित किए हैं। एचएमआरटीसी ने डीपीआर को अंतिम रूप देकर मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है।

गुरुग्राम के सेक्टर-56 से पचगांव तक चलेगी मेट्रो, 35 KM लंबे रूट पर 28 स्टेशन बनेंगे; डीपीआर तैयार

गुरुग्राम के लोगों के लिए अच्छी खबर है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड स्थित सेक्टर-56 से दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित पचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो की डीपीआर तैयार कर ली गई है। इस रूट का एक स्टेशन सेक्टर-36ए में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी में बनाया जाएगा। करीब 35 किमी लंबे इस मेट्रो रूट में 28 स्टेशन प्रस्तावित किए हैं। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) ने डीपीआर को अंतिम रूप देकर मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है।

एचएमआरटीसी ने राइट्स को वाटिका चौक से लेकर पचगांव तक मेट्रो रूट की योजना तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त किया था। इसकी एवज में इस कंपनी को करीब तीन करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। ड्रॉफ्ट डीपीआर तैयार होने के बाद फैसला लिया गया कि इस मेट्रो मार्ग को गोल्फ कोर्स रोड स्थित रैपिड मेट्रो के सेक्टर-56 स्टेशन से जोड़ा जाए।

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करीब 10 हजार 428 करोड़ रुपये की लागत

22 अक्टूबर, 2024 को इस मेट्रो मार्ग को लेकर शहरी एवं आवासन मंत्रालय में एक बैठक हुई थी। इसमें फैसला हुआ था कि इस परियोजना के निर्माण में आने वाली लागत को हरियाणा सरकार वहन करेगी। 16 जनवरी, 2025 को राइट्स ने इस मेट्रो के निर्माण को लेकर फंड की रिपोर्ट रखी। इसके मुताबिक निर्माण राशि में से 10 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार से ली जाएगी। बची राशि में से 20 प्रतिशत हरियाणा सरकार वहन करेगी और 80 प्रतिशत राशि बैंकों से ऋण के रूप में ली जाएगी। इस मेट्रो रूट के निर्माण में करीब 10 हजार 428 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

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ग्लोबल सिटी से जुड़ेगा

सेक्टर-36ए में करीब एक हजार एकड़ में प्रस्तावित ग्लोबल सिटी को इस मेट्रो मार्ग से जोड़ने की एवज में एचएसआईआईडीसी की तरफ से इस परियोजना के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। ग्लोबल सिटी में रिहायशी, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाईयां होंगी। ऐसे में ग्लोबल सिटी के विकसित होने के बाद लोगों को परिवहन संबंधी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।

हाईवे पर दबाव कम होगा

इस मेट्रो रूट के निर्माण के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात दबाव कम हो जाएगा। पचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो से ग्लोबल सिटी के अलावा मानेसर औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्र के सेक्टर जुड़ेंगे। मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे लोग या तो सिटी बस, ऑटो या निजी वाहन से जाते हैं। गुरुग्राम और मानेसर के बीच में गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड (जीएमसीबीएल) की करीब 25 बस चलती हैं। मेट्रो शुरू होने पर यात्रियों को आवागमन में लाभ मिलेगा।

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दो और मेट्रो मार्ग से जुड़ेगी

एचएमआरटीसी ने सेक्टर-56 से सेक्टर-पांच और भोंडसी से गुरुग्राम-रेलवे स्टेशन तक मेट्रो मार्ग प्रस्तावित किए हैं। ऐसे में सेक्टर-56 के समीप सेक्टर-पांच तक प्रस्तावित मेट्रो से जुड़ जाएगी। इस तरह भोंडसी से गुरुग्राम तक प्रस्तावित मेट्रो से यह मेट्रो वाटिका चौक के आसपास जुड़ेगी। इससे गुरुग्राम-सोहना हाईवे, एसपीआर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड पर भी वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। लोगों को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा।

रैपिड मेट्रो से जुड़ेगी

पचगांव मेट्रो सेक्टर-56 में गोल्फ कोर्स रोड स्थित रैपिड मेट्रो के स्टेशन से जुड़ेगी। गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा होते हुए ग्रेटर नोएडा तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन से सेक्टर-61 के समीप इसका जुड़ाव होगा। दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए बावल तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन से पचगांव में इसका जुड़ाव होगा। पचगांव में इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण होगा। इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी।

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यहां प्रस्तावित हैं स्टेशन

इस मेट्रो रूट के तहत सेक्टर-56, 61, 62, निर्वाणा कंट्री, सेक्टर-66, वाटिका चौक, सेक्टर-69, 70, 75, खेड़की दौला, सेक्टर-36ए, ग्लोबल सिटी, सेक्टर-88, सेक्टर-84, सेक्टर-85-89 चौक, सेक्टर-86-90 चौक, सेक्टर-91, गांव कांकरौला, सेक्टर-एम15, सेक्टर-एम6-7, सेक्टर-एम-चार, सेक्टर-एम-आठ, सेक्टर-एम8 (तीन-ए), मानेसर, सेक्टर-पी4, समेत पचगांव में स्टेशन बनेंगे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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