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ब्लू लाइन के इन स्टेशनों के बीच 19 अप्रैल को मेट्रो के समय में बदलाव, DMRC ने जारी किया नया शेड्यूल

Apr 17, 2026 09:18 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। डीएमआरसी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इंद्रप्रस्थ और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनों के बीच ट्रैक के रखरखाव कार्य के चलते रविवार यानी 19 अप्रैल की सुबह मेट्रो सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहेंगी।

ब्लू लाइन के इन स्टेशनों के बीच 19 अप्रैल को मेट्रो के समय में बदलाव, DMRC ने जारी किया नया शेड्यूल

दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। डीएमआरसी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इंद्रप्रस्थ और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनों के बीच ट्रैक के रखरखाव कार्य के चलते रविवार यानी 19 अप्रैल की सुबह मेट्रो सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहेंगी। इस मरम्मत कार्य के चलते लाइन 3 और लाइन 4 पर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है, जिससे सुबह के समय यात्रा करने वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है।

बदले हुए समय के मुताबिक, रविवार सुबह वैशाली से द्वारका सेक्टर-21 की ओर जाने वाली पहली ट्रेन 6:05 बजे जाएगी। वहीं, लक्ष्मी नगर से द्वारका सेक्टर-21 के लिए सेवाएं सुबह 6:21 बजे और यमुना बैंक से द्वारका सेक्टर-21 के लिए पहली ट्रेन सुबह 5:50 बजे शुरू होगी।

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द्वारका से नोएडा की ओर कोई बदलाव नहीं

डीएमआरसी ने यह साफ किया है कि द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा और वैशाली की ओर जाने वाली ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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पूरी ब्लू लाइन पर सामान्य सेवाएं सुबह 6:30 बजे के बाद बहाल हो जाएंगी। डीएमआरसी ने रविवार सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं और ज्यादा समय लेकर घर से निकलें। इस दौरान यात्रियों को स्टेशनों पर होने वाली घोषणाओं का पालन करने का सुझाव दिया गया है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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