ब्लू लाइन के इन स्टेशनों के बीच 19 अप्रैल को मेट्रो के समय में बदलाव, DMRC ने जारी किया नया शेड्यूल
दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। डीएमआरसी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इंद्रप्रस्थ और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनों के बीच ट्रैक के रखरखाव कार्य के चलते रविवार यानी 19 अप्रैल की सुबह मेट्रो सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहेंगी।
दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। डीएमआरसी ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इंद्रप्रस्थ और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनों के बीच ट्रैक के रखरखाव कार्य के चलते रविवार यानी 19 अप्रैल की सुबह मेट्रो सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित रहेंगी। इस मरम्मत कार्य के चलते लाइन 3 और लाइन 4 पर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है, जिससे सुबह के समय यात्रा करने वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है।
बदले हुए समय के मुताबिक, रविवार सुबह वैशाली से द्वारका सेक्टर-21 की ओर जाने वाली पहली ट्रेन 6:05 बजे जाएगी। वहीं, लक्ष्मी नगर से द्वारका सेक्टर-21 के लिए सेवाएं सुबह 6:21 बजे और यमुना बैंक से द्वारका सेक्टर-21 के लिए पहली ट्रेन सुबह 5:50 बजे शुरू होगी।
द्वारका से नोएडा की ओर कोई बदलाव नहीं
डीएमआरसी ने यह साफ किया है कि द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा और वैशाली की ओर जाने वाली ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पूरी ब्लू लाइन पर सामान्य सेवाएं सुबह 6:30 बजे के बाद बहाल हो जाएंगी। डीएमआरसी ने रविवार सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं और ज्यादा समय लेकर घर से निकलें। इस दौरान यात्रियों को स्टेशनों पर होने वाली घोषणाओं का पालन करने का सुझाव दिया गया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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