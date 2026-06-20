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दिल्ली मेट्रो के गार्ड को पीट-पीटकर मार डाला, मामूली कहासुनी में ले ली जान

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी के दौरान दिल्ली मेट्रो में काम करने वाले एक गार्ड की हत्या कर दी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली मेट्रो के गार्ड को पीट-पीटकर मार डाला, मामूली कहासुनी में ले ली जान

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मेट्रो के गार्ड की पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार सुबह नौ बजे की है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें कहासुनी के बाद युवक मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। गार्ड दिल्ली मेट्रो में नौकरी करता था। वह उत्तर प्रदेश के खेकड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है।

पता चला है कि रात की ड्यूटी खत्म करके सुबह सात बजे गार्ड पंकज धामा घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गया था। तभी वहां किसी बात को लेकर उसकी किसी युवक से कहासुनी हो गई। इसके बाद उसे पीट-पीटकर मार डाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज कर परिजनों को घटना के बारे में सूचित कर दिया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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