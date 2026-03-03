मेट्रो, नमो भारत, बस और ट्रेन...; होली के लिए दिल्ली-NCR में क्या-क्या बदलाव
दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो, डीटीसी बस और नमो भारत की टाइमिंग में कुछ बदलाव किए गए हैं। यदि आप होली के दिन इनमें सफर करना चाहते हैं तो बदलाव को ध्यान में रखें। सुबह के समय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
होली के त्योहार पर यदि आप अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के पास जाना चाहते हैं या फिर अन्य किसी वजह से सार्वजनिक वाहन के जरिए सफर करना चाहते हैं तो मेट्रो, बस आदि को लेकर किए गए बदलावों को ध्यान में रखें। दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो, डीटीसी बस और नमो भारत की टाइमिंग में कुछ बदलाव किए गए हैं। वहीं, रेलवे की ओर से विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है।
नमो भारत शाम को मिलेगी
होली के दिन बुधवार को दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली नमो भारत ट्रेन और मेरठ से चलने वाली मेट्रो का संचालन शाम को शुरू होगा। एनसीआरटीसी के मुताबिक सुबह से शाम 5 बजे तक ट्रेन नहीं चलेगी। एनसीआरटीसी के अधिकारी का कहना है कि सामान्य दिनों में रविवार समेत पूरे सप्ताह इस ट्रेन का संचालन सुबह 6 बजे से होता है। बुधवार को होली के कारण दिन में यात्रियों की संख्या बेहद कम रहेगी। इस कारण सुबह ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा। शाम 5 बजे ट्रेन का संचालन शुरू होगा और रात 10 बजे तक चलेगा।
दोपहर ढाई बजे के बाद मेट्रो का सफर
होली के मद्देनजर बुधवार को दोपहर ढाई बजे तक मेट्रो का परिचालन बंद रहेगा। ताकि मेट्रो के कर्मचारी भी अपने परिवार के साथ होली मना सकें। दोपहर ढाई बजे के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी कॉरिडोर पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने यह जानकारी देते हुए कहा कि दोपहर ढाई बजे से सभी कॉरिडोर पर सामान्य रूप से मेट्रो का परिचालन होगा। इसे ध्यान में रखते हुए यात्री मेट्रो में अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं।
दोपहर 2 बजे के बाद सड़कों पर उतरेंगी बसें
दिल्ली में चार मार्च को बसों के संचालन में बदलाव किया गया है। होली पर पहली शिफ्ट में बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। डीटीसी के अधिकारी के मुताबिक दूसरी शिफ्ट में 2 बजे के बाद बसों की आउट रोडिंग की जाएगी। हालांकि दो बजे के बाद भी महज 25% बसों का संचालन किया जाएगा। डीटीसी के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह फैसला यात्रियों की सुविधा के लिए किया गया है। किसी रूट पर दबाव होने पर फेरे बढ़ाए जाएंगे।
राजधानी से 3 मार्च को भी 22 विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी
होली पर घर जाने वालों की भीड़ लगातार दिल्ली के स्टेशनों पर जुट रही है। बीते पांच दिनों में दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों से लगभग 14 लाख यात्रियों ने विशेष रेलगाड़ियों सफर किया है। मंगलवार को भी 22 विशेष ट्रेन चलाने की योजना है। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेख उपाध्याय ने बताया कि होली पर देश के पूर्वी हिस्सों में जाने वालों के लिए सोमवार को राजधानी के बड़े स्टेशनों से 22 स्पेशल गाड़ियां चलाई गई हैं। रविवार को भी 22 विशेष ट्रेन चलाई गई थी। पिछले वर्ष होली से तीन दिन पहले इससे 18 फीसदी कम लोगों ने यात्रा की थी। उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप