उल्कापिंड या चाइनीज रॉकेट...; दिल्ली-NCR के आसमान में देर रात दिखी 'आग' पर बहस तेज

दिल्ली-एनसीआर के ऊपर आसमान में शुक्रवार देर दिखी आग जैसी चीज आखिर क्या थी? धधकते हुए तेजी एक सीध में बढ़ती इस रेखा को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलीगढ़ और जयपुर तक से लोगों ने देखा। बहुतों ने इसे कैमरों में कैद भी किया।

दिल्ली-एनसीआर के ऊपर आसमान में शुक्रवार देर दिखी आग जैसी चीज आखिर क्या थी? धधकते हुए तेजी एक सीध में बढ़ती इस रेखा को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलीगढ़ और जयपुर तक से लोगों ने देखा। बहुतों ने इसे कैमरों में कैद भी किया। अब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस तेज है कि यह कोई उल्कापिंड था फिर चाइनीज रॉकेट का मलबा। दोनों ही संभावनाओं पर अभी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

लोगों की अटकलों के बीच एक्स पर 'ग्रोक' ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में दिखी चमकती रेखा संभवत: चाइनीज रॉकेट CZ-3B का मलबा था जो वायुमंडल में दोबारा प्रवेश कर रहा था। ग्रोक ने यह आकलन भविष्यवाणियों और वीडियो की विशेषताओं जैसे अपेक्षाकृत धीमी गति और टुकड़ों में बिखरना आदि के आधार पर किया। कुछ विशेषज्ञ इसे बोलाइड मान रहे हैं। बोलाइड का अर्थ है 'वायुमंडल में प्रवेश के बाद विस्फोटित होने वाला बड़ा उल्कापिंड। हालांकि, अंतरिक्ष के मलबा होने की संभावना अधिक जताई जा रही है।

दिल्ली-एनसीआर में लोगों ने इसे रात करीब 1.20 बजे देखे जाने की बात कही है। जिन लोगों ने इसे कैमरों में कैद किया उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए अपने अनुभव साझा किए और अटकलें भी लगाईं। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'रात में अभी आसमान में एक चमकती रेखा देखी। लगता है कोई उल्कापिंड या किसी रॉकेट का जलता हुआ हिस्सा है। मेरे छत से अभी यह दिखा है। क्या किसी और ने भी देखा?'

एक अन्य यूजर ने गुरुग्राम में इसे देखे जाने की बात कही और लिखा, 'गुरुग्राम के सेक्टर 77 में 1.25 बजे उल्कापिंड की बारिश। यह रोशनी की रेखा थी। बहुत ही सुंदर, देखना सौभाग्य है।' एक पर ही एक यूजर ने नोएडा से लिखा, ‘ग्रेटर नोएडा में आधी रात का नजारा। करीब 1.22 बजे “दहकते हुए क्षुद्रग्रह ने नोएडा के आकाश को रोशन कर दिया। एक दुर्लभ फिल्मी दृश्य यहां लोगों ने देखा है।’

एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली में ऑफिस से घर आते समय उन्होंने भीमाजी कामा प्लेस के पास इस दृश्य को 1.25 पर देखा। उन्होंने लिखा, 'मैं कुछ देर पहले अपने एक साथी के साथ ऑफिस से आ रहा था। करीब 1.25 बजे हमने दिल्ली के आसमान में उल्कापिंड की बारिश देखी भीकाजी कामा प्लेस के पास। हमने स्कूटी रोकी और इसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। पता नहीं यह उल्कापिंड था या कुछ और हमें न्यूज में भी नहीं दिखा।'

द पेज टुडे नामक एक अकाउंट ने अमेरिकन मेटोर सोसाइटी का हवाला देते हुए कहा कि रहस्यमयी रोशनी संभवतः पर्सिड उल्का वर्षा का हिस्सा हैं। पर्सिड उल्का वर्षा एक वार्षिक खगोलीय घटना है, जिसमें पृथ्वी धूमकेतु स्विफ्ट-टटल के छोड़े गए मलबे से होकर गुजरती है। इस कारण आसमान में टूटते तारे जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। हालांकि, पर्सिड उल्का वर्षा का चरम आम तौर पर अगस्त के मध्य में होता है।

पोस्ट में कहा गया है, 'दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के समान में 19 सितंबर की रात दुर्लभ रूप से दिखी रोशनी संभवत: पर्सिड वर्षा का हिस्सा है। अमेरिकन मेटोर सोसाइटी के मुताबिक चमकता हुआ बोलाइड टूटा। किसी आसमानी मलबे या रॉकेट की रीएंट्री की पुष्टि नहीं हुई है।'