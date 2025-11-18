Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMETA shuts down Jaish-e-Mohammed's WhatsApp group in India
टूट गया जैश का व्हाट्सएप जाल! भारत में जहर और कट्टरता फैला रहे ग्रुप पर एक्शन

टूट गया जैश का व्हाट्सएप जाल! भारत में जहर और कट्टरता फैला रहे ग्रुप पर एक्शन

संक्षेप: इस ग्रुप के जरिए जैश कट्टरपंथी विचारों को भारत में फैलाता था। इस चैनल पर 13000 से ज्यादा फॉलोवर थे। यह एक ऑनलाइन टूल था, जो जैश के प्रोपेगैंडा को भारत में डॉक्टरों, पत्रकारों और अन्य प्रोफेशनल लोगों के बीच जहर फैला रहा था।

Tue, 18 Nov 2025 03:30 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के आतंकवादी समूह 'जैश-ए-मोहम्मद' द्वारा भारत में चलाए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया गया है। इस ग्रुप के जरिए जैश कट्टरपंथी विचारों को भारत में फैलाता था। इस चैनल पर 13000 से ज्यादा फॉलोवर थे। यह एक ऑनलाइन टूल था, जो जैश के प्रोपेगैंडा को भारत में डॉक्टरों, पत्रकारों और अन्य प्रोफेशनल लोगों के बीच जहर फैला रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेटा ने व्हाट्सएप चैनल को किया रिमूव

इंडिया टुडे के मुताबिक, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने इंडिया टुडे की रिपोर्ट के बाद इस चैनल पर एक्शन लिया और उसे रिमूव किया है। इस चैनल पर ऑडियो, वीडियो से लेकर हर तरह के मेसेज को भेजा जाता था। इनमें जैश अपने कट्टरपंथी विचारों को लोगों तक पहुंचाता था। इंन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडरकवर रिपोर्टरों ने यूएई, सऊदी और कतर से जुड़े सिम कार्ड का इस्तेमाल किया और 2019 के बालाकोट हमलों के बाद पाकिस्तान के जैश के गुर्गों से संपर्क साधने की कोशिश की।

पहले ऑनलाइन आने से डरता था, फिर…

ये तो पहले से पता था कि शुरूआती समय में जैश ग्रुप मॉर्डन तकनीक का इस्तेमाल करने से बचता रहा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट से दूरी बनाने की वजह थी, ऑनलाइन प्रजेंस को कम करना और लोगों खूफिया विभागों की नजरों में न आना। लेकिन फिर उसमें बदलाव हुआ। उसने क्लोस्ट कम्युनिकेश की मदद ली, जैसे टेलीग्राम और दूसरे ब्लॉग का इस्तेमाल किया, जो ज्यादा सिक्योर लगे। लेकिन, फिर साल 2024 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने अपनी रणनीति बदली और अपने कट्टरपंथी विचारों को फैलाने के लिए व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करने लगा।

धार्मिक उपदेश और कट्टरता के लिए इस्तेमाल

जैश ग्रुप ने एक ओपन चैनल बनाया। एक का नाम रखा- 'मरकज़ सैय्यदना तमीम दारी'। साल 2024 के जनवरी में बने इस ग्रुप में देखते ही देखते करीब 13000 फॉलोवर हो गए। मुख्य चैनल के अलावा भी कई चैनल बनाए गए थे। इनके जरिए लगातार धर्म से जुड़े उपदेश, उन्हें मानने वाले लोगों को कट्टर बनाने और चरमपंथी रुख अपनाने के लिए उकसाया जाने लगा था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।