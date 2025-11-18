टूट गया जैश का व्हाट्सएप जाल! भारत में जहर और कट्टरता फैला रहे ग्रुप पर एक्शन

संक्षेप: इस ग्रुप के जरिए जैश कट्टरपंथी विचारों को भारत में फैलाता था। इस चैनल पर 13000 से ज्यादा फॉलोवर थे। यह एक ऑनलाइन टूल था, जो जैश के प्रोपेगैंडा को भारत में डॉक्टरों, पत्रकारों और अन्य प्रोफेशनल लोगों के बीच जहर फैला रहा था।

पाकिस्तान के आतंकवादी समूह 'जैश-ए-मोहम्मद' द्वारा भारत में चलाए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया गया है। इस ग्रुप के जरिए जैश कट्टरपंथी विचारों को भारत में फैलाता था। इस चैनल पर 13000 से ज्यादा फॉलोवर थे। यह एक ऑनलाइन टूल था, जो जैश के प्रोपेगैंडा को भारत में डॉक्टरों, पत्रकारों और अन्य प्रोफेशनल लोगों के बीच जहर फैला रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेटा ने व्हाट्सएप चैनल को किया रिमूव इंडिया टुडे के मुताबिक, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने इंडिया टुडे की रिपोर्ट के बाद इस चैनल पर एक्शन लिया और उसे रिमूव किया है। इस चैनल पर ऑडियो, वीडियो से लेकर हर तरह के मेसेज को भेजा जाता था। इनमें जैश अपने कट्टरपंथी विचारों को लोगों तक पहुंचाता था। इंन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडरकवर रिपोर्टरों ने यूएई, सऊदी और कतर से जुड़े सिम कार्ड का इस्तेमाल किया और 2019 के बालाकोट हमलों के बाद पाकिस्तान के जैश के गुर्गों से संपर्क साधने की कोशिश की।

पहले ऑनलाइन आने से डरता था, फिर… ये तो पहले से पता था कि शुरूआती समय में जैश ग्रुप मॉर्डन तकनीक का इस्तेमाल करने से बचता रहा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट से दूरी बनाने की वजह थी, ऑनलाइन प्रजेंस को कम करना और लोगों खूफिया विभागों की नजरों में न आना। लेकिन फिर उसमें बदलाव हुआ। उसने क्लोस्ट कम्युनिकेश की मदद ली, जैसे टेलीग्राम और दूसरे ब्लॉग का इस्तेमाल किया, जो ज्यादा सिक्योर लगे। लेकिन, फिर साल 2024 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने अपनी रणनीति बदली और अपने कट्टरपंथी विचारों को फैलाने के लिए व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करने लगा।