Hindi Newsएनसीआर NewsMessi to meet Modi, football match to be held at this stadium; police issue traffic advisory
दिल्ली में मोदी से मिलेंगे मेस्सी, फुटबॉल मैच भी होगा; पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली में मोदी से मिलेंगे मेस्सी, फुटबॉल मैच भी होगा; पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

संक्षेप:

मेस्सी अपने ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के आखिरी चरण में सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। यहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। जानिए कहां होगा फुटबॉल मैच?

Dec 14, 2025 06:04 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
फुटबॉल जगत के सबसे बड़े सितारों में शुमार अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी अपने ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के आखिरी चरण में सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। यहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले बड़े आयोजन को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं।

सोमवार को पीएम मोदी से मिलेंगे मेस्सी

मेस्सी का टूर दिल्ली में समाप्त होने वाला है। आखिरी चरण में सोमवार को मेस्सी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का कार्यक्रम तय है। यह मुलाकात खेल कूटनीति और भारत में फुटबॉल के बढ़ते प्रभाव के लिहाज से अहम मानी जा रही है। इसके बाद अरुण जेटली स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

इस स्टेडियम में खेला जाएगा फुटबॉल मैच

दिल्ली कार्यक्रम के दौरान मेस्सी मिनर्वा अकादमी की उन टीमों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने तीन अंतरराष्ट्रीय युवा ट्रॉफियां अपने नाम की हैं। इसके अलावा स्टेडियम में एक नाइन-ए-साइड सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच भी खेला जाएगा, जिसे लेकर फुटबॉल को चाहने वालों में खासा उत्साह है। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक आवाजाही सुबह करीब 11 बजे से शुरू हो सकती है।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

इस बीच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मध्य दिल्ली में ट्रैफिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और नियम तोड़ने पर चालान व टोइंग की कार्रवाई होगी। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मेट्रो और बसों का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। मेस्सी का यह दौरा भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए यादगार बनने जा रहा है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल आइकन राजधानी में अपने कदम रखेगा।

रविवार को पहुंचे थे मुम्बई

आपको बताते चलें कि रविवार को मेस्सी मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्हें अधिकारियों के मुताबिक “वर्ल्ड कप-स्तरीय सुरक्षा” में रखा गया। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ समय ताज कोलाबा होटल में आराम किया और फिर क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (ब्रेबॉर्न स्टेडियम) में आयोजित पैडल GOAT क्लब इवेंट में शिरकत की। इसके बाद एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच भी खेला गया, जिसमें कई नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया।

मुंबई में मेस्सी एक फिलैंथ्रॉपिक फैशन शो का भी हिस्सा बने, जिसमें उनके साथ लुईस सुवारेज़ और रोड्रिगो डी पॉल नजर आए। इस कार्यक्रम से पहले पैडल कप का आयोजन हुआ, जिसने खेल, चैरिटी और ग्लैमर को एक मंच पर ला दिया। इसके अलावा मेस्सी ने वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।

