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दिल्ली बनी तंदूर, पारा 44 पार, IMD बोला- अभी ‘लू’ नहीं; समझिए Heatwave का पूरा गणित

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अभी आधिकारिक तौर पर Heatwave यानी लू घोषित नहीं की है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी गर्मी के बाद भी मौसम विभाग इसे लू क्यों नहीं मान रहा। लाइव हिन्दुस्तान के साथ समझिए Heatwave का पूरा गणित।

दिल्ली बनी तंदूर, पारा 44 पार, IMD बोला- अभी ‘लू’ नहीं; समझिए Heatwave का पूरा गणित

दिल्ली की सड़कों पर दोपहर में ऐसा फील हो रहा है, मानों लोग तंदूर के अंदर बैठे हों। इस कारण सड़कों पर दोपहर के वक्त सन्नाटा दिखने लगा है, क्योंकि गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। आंकड़ों में बताएं तो दिल्ली में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हालांकि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अभी आधिकारिक तौर पर Heatwave यानी लू घोषित नहीं की है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी गर्मी के बाद भी मौसम विभाग इसे लू क्यों नहीं मान रहा। लाइव हिन्दुस्तान के साथ समझिए Heatwave का पूरा गणित।

  • तापमान में 2 से 2.5 डिग्री का उछाल, पारा 44 पार

कारणों को समझाने से पहले आपको दिल्ली के मौजूदा हालातों से रूबरू कराते हैं। दिल्ली NCR में शनिवार को तापमान में अचानक तेज उछाल देखने को मिला। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान कई मौसम केंद्रों पर तापमान में करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा था। वहीं पालम में 43.7 डिग्री, लोधी रोड में 43.8 डिग्री और रिज व अयानगर में तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

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  • हीटवेव जैसे हालात, लेकिन IMD बोला- अभी ‘लू’ नहीं

सबसे ज्यादा चर्चा तापमान में अचानक आई बढ़ोतरी को लेकर हो रही है। सफदरजंग में एक दिन के भीतर तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस का उछाल दर्ज किया गया। लोधी रोड में 2.4 डिग्री और अन्य कई इलाकों में करीब 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। यही वजह है कि लोगों को गर्मी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तीखी महसूस हो रही है। हालांकि IMD का कहना है कि अभी सभी मानक पूरे नहीं होने की वजह से हीटवेव घोषित नहीं की गई है।

  • समझिए Heatwave का पूरा गणित

अब आप समझिए आखिर हीटवेव किन हालातों में घोषित की जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक, किसी मैदानी इलाके में हीटवेव घोषित करने के लिए अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना जरूरी है।

अगर तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर चला जाए, तो उसे Severe Heatwave माना जाता है। इसके अलावा एक अन्य नियम भी है। अगर किसी मैदानी इलाके में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच जाए, तो सामान्य से अंतर कम होने के बावजूद हीटवेव घोषित की जा सकती है।

दिल्ली का पारा
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  • इसलिए दिल्ली में नहीं घोषित हुई हीटवेव

अब तक की जानकारी से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मानक पूरे न होने के चलते ऐसा किया गया है। अगर अभी भी नहीं, तो चलिए थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। दिल्ली में फिलहाल कई जगह तापमान 44 डिग्री के पार जरूर पहुंचा है, लेकिन departure यानी सामान्य तापमान से अंतर हर स्टेशन पर हीटवेव के मानकों तक नहीं पहुंच पाया है। यही वजह है कि मौसम विभाग अभी “Heatwave-like conditions” यानी लू जैसे हालात की बात कर रहा है, लेकिन आधिकारिक हीटवेव घोषित नहीं की गई।

  • हालात लू जैसे, लेकिन मानक पूरे नहीं

मौसम विभाग का यह तकनीकी नियम आम लोगों को भले थोड़ा उलझाऊ लगे, लेकिन इसका मकसद मौसम संबंधी चेतावनियों को तय मानकों के आधार पर जारी करना होता है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को गर्मी बिल्कुल लू जैसी ही महसूस हो रही है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। गर्म हवाओं के थपेड़ों और तेज धूप ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है।

delhi heat
  • अगर तापमान बढ़ता रहा, तो लागू हो जाएगी हीटवेव

दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी लगातार ऊंचा बना हुआ है, जिससे रात में भी राहत नहीं मिल रही। यही वजह है कि गर्मी का असर दिन और रात दोनों समय महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तापमान ऊंचा बने रहने के संकेत दिए हैं। अगर तापमान में और बढ़ोतरी होती है या departure बढ़ता है, तो आने वाले दिनों में हीटवेव आधिकारिक तौर पर घोषित की जा सकती है।

नोट- इस खबर में हीटवेव को लेकर IMD द्वारा जारी की गई पीडीएफ से डाटा लिया गया है। पाठक स्वंय भी पीडीएफ में दिए गए निय पढ़ सकते हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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