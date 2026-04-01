खाना खाते समय भी सिर पर बंदूक तनी रहती थी, 109 दिन बुरे सपने की तरह रहे; केतन मेहता की आपबीती
गाजियाबाद के मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता ने घर लौटने के एक दिन बाद मंगलवार को आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके जहाज पर गोलियां दागी गईं। इसके बाद बंधक बना लिया गया। केतन मेहता ने बताया कि 21 फरवरी को जन्मदिन था, जो ईरान की जेल में बीता।
गाजियाबाद के मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता ने घर लौटने के एक दिन बाद मंगलवार को आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि उनके जहाज पर गोलियां दागी गईं। इसके बाद बंधक बना लिया गया। केतन मेहता ने बताया कि 21 फरवरी को जन्मदिन था, जो ईरान की जेल में बीता। कठिन वक्त और डर के बावजूद उन्होंने जेल में अपने साथियों को जूस पिलाकर जन्मदिन मनाया।
डीएलएफ कॉलोनी में रहने वाले केतन मेहता अपने परिजनों के साथ खुश दिखे। उन्होंने कहा कि घर लौटने की खुशी, जो इस बार हुई वैसा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आठ दिसंबर 2025 को ही उन्हें हिरासत में लिया गया। छह जनवरी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया।
सऊदी अरब होते हुए 28 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे और तीस मार्च की रात गाजियाबाद अपने घर आए गए। केतन ने कहा, मुंबई पहुंचने से पहले के बीते 109 दिन किसी बुरे सपने की तरह रहे। 21 फरवरी को उनका जन्मदिन था। ईरान की जेल में केक तो नहीं मिला, लेकिन जेल साथियों को जूस पिलाकर जन्मदिन मनाया। केतन ने बताया कि मां रजनी ने भैरो बाबा से सकुशल लौटने की दुआ मांगी थी।
केतन के मुताबिक, आठ दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में उनका जहाज दूसरे जहाज की मदद के लिए पहुंचा था। उन्हें चेतावनी दी गई। वह इंजन रूम में थे, तुरंत इमरजेंसी ब्रेक दबाकर जहाज रोका। एक साथ 250 से अधिक गोलियों की बौछार उनके जहाज पर की गई। सभी सदस्य जहाज में सुरक्षित स्थान पर आ गए थे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जवानों ने सभी को बंधक बनाया था।
पटाखा चला तो लगा अभी भी ईरान में हैं
केतन का कहना है कि 27 फरवरी को बंदर अब्बास के होटल में उन्हें और साथियों को दूतावास के अधिकारी ले गए। तुरंत युद्ध शुरू हो गया। होटल के पास ही ईरान का मुख्य नौसैनिक अड्डा था, जिसे मिसाइलों से तबाह कर दिया गया। दिन भर सैकड़ों मिसाइलें होटल से कुछ दूरी पर गिरती रहती थीं। सोमवार को अपने घर पहुंचे और रात में सोते हुए अचानक पटाखे की आवाज से वह उठकर बैठ गए। एक पल को लगा कि अभी भी ईरान में हैं।
परिजन परेशान न हो, इसलिए नहीं बताई असलियत
केतन ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि कुछ गलतफहमी होगी। जल्द सब ठीक हो जाएगा, इसलिए घर पर कुछ नहीं बताया, क्योंकि ऐसा पता चलने पर परिजन परेशान होते। एक जनवरी को एक साथी के फोन से कॉल कर पिता को नए साल की शुभकामनाएं भी दीं और बताया कि फोन समुद्र में गिर गया है। वह ज्यादा परेशान न हों। छह जनवरी तक जहाज के एक केबिन में सभी साथी बंधक रहे।
चावल और सलाद खाते थे
केतन के मुताबिक, आठ दिसंबर से छह जनवरी तक आईआरजीसी के जवान हर समय सिर पर बंदूक ताने खड़े रहते थे। केतन ने बताया कि वह नॉनवेज कम खाते हैं। ईरान में तमाम मुश्किलों के साथ खाने की भी समस्या रही। बीफ की आशंका में नॉनवेज नहीं खाते थे, इसलिए चावल और सलाद ही ज्यादातर खाते थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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