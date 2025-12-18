Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMen record higher lung deposition of air pollutants in Delhi
प्रदूषण का दिल्ली के लोगों के फेफड़ों पर कितना असर, रिपोर्ट में डरा देने वाले खुलासे

प्रदूषण का दिल्ली के लोगों के फेफड़ों पर कितना असर, रिपोर्ट में डरा देने वाले खुलासे

संक्षेप:

दिल्ली के लोगों के फेफड़ों पर प्रदूषण का कितना असर पड़ रहा है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। पांच वर्षों तक चले एक स्टडी के बाद इसे जारी किया गया है। इसके अनुसार, दिल्ली के लोगों के फेफड़ों में महीन कणों का जमाव WHO के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानित स्तर से लगभग 40 गुना अधिक पाया गया है।

Dec 18, 2025 05:11 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के लोगों के फेफड़ों पर प्रदूषण का कितना असर पड़ रहा है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। पांच वर्षों तक चले एक स्टडी के बाद इसे जारी किया गया है। इसके अनुसार, दिल्ली के लोगों के फेफड़ों में महीन कणों का जमाव विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानित स्तर से लगभग 40 गुना अधिक पाया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पांच वर्षों तक चले एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में पुरुष महिलाओं की तुलना में शहर की प्रदूषित हवा को अधिक मात्रा में अपने फेफड़ों में अवशोषित कर रहे हैं। ऐसा ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों में बैठे रहने या काम से घर लौटते समय भीड़भाड़ वाले फुटपाथों पर चलने के कारण हो रहा है।

'दिल्ली में श्वसन तंत्र द्वारा प्रदूषक कणों का जमाव: जोखिम के पैटर्न और स्वास्थ्य जोखिमों का पांच वर्षीय आकलन' शीर्षक वाला यह अध्ययन दिल्ली के नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और नोएडा स्थित एक पर्यावरण परामर्श फर्म के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया।

टीम ने 2019 से 2023 के बीच दिल्ली के 39 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया। विश्लेषण के निष्कर्ष फेफड़ों में वायु प्रदूषकों के जमाव के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच स्पष्ट अंतर दर्शाते हैं।

बैठने की स्थिति में पुरुषों में महिलाओं की तुलना में PM2.5 का जमाव लगभग 1.4 गुना और PM10 का जमाव लगभग 1.34 गुना अधिक दर्ज किया गया। अध्ययन के अनुसार, चलते समय पुरुष अधिक प्रदूषण का सांस लेते हैं और PM2.5 और PM10 दोनों का जमाव महिलाओं की तुलना में लगभग 1.2 गुना अधिक होता है।

शोधकर्ताओं ने कहा कि यह अंतर पुरुषों में अधिक सांस लेने की मात्रा और वायु प्रवाह से जुड़ा है, जिसके कारण अधिक प्रदूषित हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने हवा में मौजूद प्रदूषण को मापने के बजाय, यह गणना की कि वास्तव में कितना कण फेफड़ों के विभिन्न भागों में प्रवेश करता है और जमा होता है।

अध्ययन में कहा गया है कि यह जोखिम को कम करने के लिए तत्काल नीतिगत बदलावों की जरूरतों को उजागर करता है। विशेष रूप से यात्रियों और बाहरी कामगारों के लिए। अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली के लोगों के फेफड़ों में महीन कणों का जमाव भारत के वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार अपेक्षित स्तर से लगभग 10 गुना अधिक था। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमानित स्तर से लगभग 40 गुना अधिक था।

भारत में वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार, PM2.5 की दैनिक सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 की सीमा 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर निर्धारित है। WHO के दैनिक दिशानिर्देश के अनुसार यह PM2.5 के लिए 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 के लिए 45 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर निर्धारित है। अध्ययन में कहा गया है कि दिल्ली में फेफड़ों में महीन कणों का जमाव दोनों मानकों से कहीं अधिक है।

विश्लेषण किए गए सभी समूहों में पुरुषों में चलते समय फेफड़ों में कणों का जमाव सबसे अधिक दर्ज किया गया, उसके बाद महिलाओं के चलने, पुरुषों के बैठने और महिलाओं के बैठने का स्थान रहा।इसके आधार पर शोधकर्ताओं ने कहा कि पैदल चलने वाले और सड़क पर काम करने वाले कर्मचारियों को सबसे अधिक जोखिम होता है, क्योंकि वे शारीरिक गतिविधि के साथ-साथ लंबे समय तक बाहरी वातावरण में रहते हैं।

PM2.5 जैसे महीन कण जो फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करने के लिए काफी छोटे होते हैं, सबसे हानिकारक पाए गए। शाम के समय आवागमन के दौरान जोखिम और भी बढ़ जाता है। अध्ययन से पता चला कि शाम के समय यात्रा के दौरान फेफड़ों में PM2.5 का जमाव सुबह की तुलना में 39 प्रतिशत और PM10 का जमाव 23 प्रतिशत अधिक था। इसका कारण ट्रैफिक से होने वाला अधिक प्रदूषण और शाम के समय प्रदूषण को जमीन के करीब जमा होने देने वाली मौसम की स्थिति थी।

दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान भी अल्पकालिक प्रदूषण में वृद्धि देखी गई। दिवाली की रातों में फेफड़ों में कण पदार्थ का जमाव त्योहार से पहले के दिनों की तुलना में लगभग दोगुना पाया गया।क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चला कि औद्योगिक क्षेत्रों में फेफड़ों में सबसे अधिक जमाव दर्ज किया गया, उसके बाद वाणिज्यिक क्षेत्रों का स्थान रहा। अध्ययन में पाया गया कि मध्य दिल्ली के अधिक हरित आवरण वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रदूषण का जोखिम था।

2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्रों में फेफड़ों में कण पदार्थ का जमाव लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक तेजी से कम हुआ। शोधकर्ताओं ने कहा कि इससे पता चलता है कि ट्रैफिक और औद्योगिक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर कमी से स्वास्थ्य जोखिमों को तेजी से कम किया जा सकता है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।