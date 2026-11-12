काम की बात: महरौली-गुरुग्राम रोड सिग्नल फ्री होगा, जाम से मिलेगी मुक्ति; 2 एलिवेटेड रोड भी बनेंगी
एनएचएआई ने महरौली-गुरुग्राम (एमजी) रोड को पूरी तरह सिग्नल फ्री बनाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस मार्ग के 8.5 किलोमीटर लंबे हिस्से से 6 रेड लाइट हटाकर इसे सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। साथ ही अंधेरिया मोड़ पर मल्टीलेवल इंटरचेंज और मेट्रो स्टेशनों के समानांतर दोनों तरफ एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे।
अगर आप छतरपुर, वसंत कुंज, साकेत या महरौली में रहते हैं और रोजना गुरुग्राम आने-जाने के दौरान भीषण जाम से जूझते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। महरौली-गुरुग्राम (एमजी) रोड को पूरी तरह सिग्नल फ्री बनाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इस मार्ग के 8.5 किलोमीटर लंबे हिस्से से 6 रेड लाइट हटाकर इसे निर्बाध बनाएगा। 836.55 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत अंधेरिया मोड़ पर अत्याधुनिक मल्टीलेवल इंटरचेंज और मेट्रो स्टेशनों के समानांतर दोनों तरफ एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे। इससे लोकल और थ्रू-ट्रैफिक (सीधे निकलने वाले वाहन) अलग-अलग हो जाएंगे, जिससे पीक आवर्स का टकराव पूरी तरह खत्म होगा।
अंधेरिया मोड़ पर 3-लेवल इंटरचेंज
परियोजना का सबसे अहम केंद्र अंधेरिया मोड़ होगा, जहां तीन स्तरों का इंटरचेंज बनेगा। ग्राउंड लेवल से केवल स्थानीय वाहनों की आवाजाही होगी। ऊसके ऊपर पहला फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा जिससे वसंत कुंज की ओर जाने वाला ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के सीधे निकल सकेगा। वहीं, सबसे ऊपरी फ्लाईओवर से गुरुग्राम की तरफ से आकर कुतुब मीनार की ओर जाने वाले वाहन बिना किसी रेड लाइट के फर्राटा भरेंगे। इन फ्लाईओवरों की लंबाई 300 से 500 मीटर के बीच होगी, जिससे अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों का क्रॉस-मूवमेंट खत्म होगा और वर्षों पुरानी जाम की समस्या हल होगी।
3.5 किमी लंबे दो एलिवेटेड रोड
एमजी रोड पर पड़ने वाले अर्जनगढ़, घिटोरनी, सुल्तानपुर और छतरपुर मेट्रो स्टेशनों के समानांतर दोनों तरफ 3.5 किलोमीटर लंबे दो-दो लेन के एलिवेटेड रोड विकसित किए जाएंगे। एक एलिवेटेड रोड से सीधे वसंत कुंज और कुतुब मीनार की तरफ निकला जा सकेगा। दूसरे एलिवेटेड रोड के जरिए हौज खास, सैनिक फार्म और साकेत की तरफ से आने वाले वाहन बिना किसी चौराहे या सिग्नल पर थमे सीधे गुरुग्राम बॉर्डर पहुंचेंगे।
अंधेरिया मोड़ से हरियाणा बॉर्डर तक 6 लेन की इस सड़क का कायाकल्प दो चरणों में पूरा होगा। स्थानीय ट्रैफिक के लिए नीचे व्यवस्थित यू-टर्न बनाए जाएंगे। एनएचएआई ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।
बारापुला फेज-3 पर जाम से राहत जल्द
बारापुला फेज-3 पर जाम की समस्या कम करने के लिए सन डायल लूप के पास इस सप्ताह ट्रैफिक सिग्नल लग जाएगा। इसके लिए आधारभूत ढांचा बनाया गया है। अगले तीन-चार दिनों में रेड लाइट स्थापित कर दी जाएगी। इसके शुरू होने से मयूर विहार से एम्स की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही नियंत्रित हो सकेगी और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। बारापुला फेज-3 पर मयूर विहार से एम्स की ओर जाने वाले कैरिजवे पर रोजाना सुबह से दोपहर तक जाम की स्थिति बनी रहती है। सन डायल लूप के ऊपरी छोर के पास बॉटलनेक बनने के कारण वाहनों की रफ्तार थम जाती है। यहां लूप से ऊपर चढ़ने वाले वाहन मयूर विहार की ओर से आने वाले वाहनों के साथ मिलते हैं। दोनों तरफ से आने वाले वाहनों को जगह नहीं मिल पाती।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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