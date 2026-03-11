ATM लूट के आरोपी को गिरफ्तार करने आई मेघालय पुलिस पर नूंह में हमला, फायरिंग में एक युवक घायल
इस मामले में मेघालय पुलिस की शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने नसीम, फारूख, मैमुना, सहरुनी, मुस्तकीम, साहिद, खुद्दी, खालिद, भुप्पत, जफर, तारीफ खान और आरोपी राहुल समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
हरियाणा में नूंह में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची मेघालय पुलिस पर स्थानीय लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। दरअसल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब मेघालय पुलिस उसे अपने साथ लेकर जा रही थी, तो इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे छुड़ाने की कोशिश करते हुए पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पिनगंवा क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बन गए। भीड़ द्वारा पुलिस पर हमला करने के बाद मेघालय पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी। इस घटना को लेकर पुलिस ने 12 नामजद समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
यह घटना मंगलवार शाम गांव सिकरावा के पास HR-93 पर डोंगा होटल के नजदीक हुई। मेघालय पुलिस की टीम एटीएम लूट के मामले में गिरफ्तार राहुल खान को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मेघालय जा रही थी। पुलिस के अनुसार आरोपी रास्ते में वाहन रुकवाने की जिद करने लगा और अचानक स्टेयरिंग पकड़कर गाड़ी को पलटाने की कोशिश की, ताकि वह पुलिस हिरासत से भाग सके।
20 से 30 लोगों ने की आरोपी को छुड़ाने की कोशिश
पुलिस का कहना है कि इसी दौरान मौके पर 20 से 30 लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। भीड़ ने पुलिस वाहन को घेर लिया और गाड़ी की चाबी छीनने के साथ हथियार छीनने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। फायरिंग के दौरान गांव सिकरावा निवासी तारीफ खान के पैर में गोली लग गई।
पैर में गोली लगने के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया
इसके बाद घायल युवक को तुरंत उपचार के लिए रोहतक स्थित पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर है। सूचना मिलने पर पिनगंवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से दो खाली कारतूस, खून के नमूने और खून से सनी पैंट बरामद की। FSL और जांच टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।
मेघालय पुलिस की शिकायत पर मामला दर्ज
इस मामले में मेघालय पुलिस के सब-इंस्पेक्टर अर्किडालांग वाहलांग की शिकायत पर पिनगंवा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया है। मामले में नसीम, फारूख, मैमुना, सहरुनी, मुस्तकीम, साहिद, खुद्दी, खालिद, भुप्पत, जफर, तारीफ खान और आरोपी राहुल समेत अन्य लोगों को नामजद किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष यादव ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी राहुल खान पहले भी दिल्ली और मेघालय में एटीएम काटने की वारदातों में वांछित रहा है। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह की घटनाओं में उसका नाम सामने आया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।