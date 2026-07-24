CJP की तीन में से दो मांगों को मानने पर तुरंत तैयार हुई सरकार, तीसरी के लिए मांगा कल तक का समय
बैठक की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें यह दोनों केंद्रीय मंत्रियों को एक पत्र सौंपते नजर आ रहे हैं। इस बैठक के दौरान सीजेपी के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें से दो पर सरकार ने मंजूरी भी दे दी। वहीं तीसरी के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है।
केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें CJP के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने अपनी तीन प्रमुख मांगें रखीं। यह बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी भवन में हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल हुए, जबकि CJP की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और मुख्य प्रवक्ता सौरव दास शामिल हुए। बैठक के बाद CJP की तरफ से बताया गया कि सरकार के साथ उनकी 10 मिनट बात हुई और हमने तीन प्रमुख मांगें रखीं। जिसमें से सरकार ने दो मांगों पर विचार का भरोसा दिया है, वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कल तक का वक्त मांगा है।
बैठक की जानकारी देते हुए CJP नेता आशुतोष रांका ने बताया कि हमने पहली मांग के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। दूसरी मांग के तहत जान देने वाले छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है। वहीं तीसरी मांग के तहत CJP ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है।
CJP ने कहा- प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं
सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, ‘हमारी सरकार के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने उन्हें बहुत साफ शब्दों में बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा।'
दो मांगों को मानने के लिए तुरंत तैयार हुई सरकार
आगे उन्होंने कहा, 'सरकार ने मुआवजे (NEET की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों के लिए जिन्होंने आत्महत्या की) और छात्रों के खिलाफ FIR और कानूनी मामले वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग को लेकर सरकार ने कल दोपहर तक का समय मांगा है। कल दिन में एकबार फिर हमारी सरकार से मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधानजी से इस्तीफा लिया जाएगा।'
'उम्मीद है सरकार ऐसा करेगी, ताकि मामला खत्म हो सके…'
रांका ने बताया, ‘हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देशभर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो कि बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और कॉकरोच जनता पार्टी को जल्द ही एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वह खुद इस्तीफा देंगे। ताकि यह मामला खत्म हो सके।’
बैठक की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सीजेपी के दोनों प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रियों को एक पत्र सौंपते नजर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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