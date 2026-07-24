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CJP की तीन में से दो मांगों को मानने पर तुरंत तैयार हुई सरकार, तीसरी के लिए मांगा कल तक का समय

By Sourabh Jain
एएनआई, नई दिल्ली
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बैठक की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें यह दोनों केंद्रीय मंत्रियों को एक पत्र सौंपते नजर आ रहे हैं। इस बैठक के दौरान सीजेपी के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें से दो पर सरकार ने मंजूरी भी दे दी। वहीं तीसरी के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है।

CJP और सरकार के बीच हुई बैठक, कॉकरोच पार्टी की तरफ से सौंपा गया पत्र
CJP और सरकार के बीच हुई बैठक, कॉकरोच पार्टी की तरफ से सौंपा गया पत्र

केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें CJP के प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने अपनी तीन प्रमुख मांगें रखीं। यह बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी भवन में हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल हुए, जबकि CJP की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका और मुख्य प्रवक्ता सौरव दास शामिल हुए। बैठक के बाद CJP की तरफ से बताया गया कि सरकार के साथ उनकी 10 मिनट बात हुई और हमने तीन प्रमुख मांगें रखीं। जिसमें से सरकार ने दो मांगों पर विचार का भरोसा दिया है, वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कल तक का वक्त मांगा है।

बैठक की जानकारी देते हुए CJP नेता आशुतोष रांका ने बताया कि हमने पहली मांग के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। दूसरी मांग के तहत जान देने वाले छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है। वहीं तीसरी मांग के तहत CJP ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है।

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CJP ने कहा- प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं

सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, ‘हमारी सरकार के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने उन्हें बहुत साफ शब्दों में बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा।'

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दो मांगों को मानने के लिए तुरंत तैयार हुई सरकार

आगे उन्होंने कहा, 'सरकार ने मुआवजे (NEET की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों के लिए जिन्होंने आत्महत्या की) और छात्रों के खिलाफ FIR और कानूनी मामले वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग को लेकर सरकार ने कल दोपहर तक का समय मांगा है। कल दिन में एकबार फिर हमारी सरकार से मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधानजी से इस्तीफा लिया जाएगा।'

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'उम्मीद है सरकार ऐसा करेगी, ताकि मामला खत्म हो सके…'

रांका ने बताया, ‘हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देशभर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो कि बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और कॉकरोच जनता पार्टी को जल्द ही एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वह खुद इस्तीफा देंगे। ताकि यह मामला खत्म हो सके।’

CJP और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक, कॉकरोच पार्टी की तरफ से सौंपा गया तीन प्रमुख मांगों को लेकर पत्र

बैठक की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सीजेपी के दोनों प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रियों को एक पत्र सौंपते नजर आ रहे हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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