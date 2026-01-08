कैंसर को हराया, दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिता जीती...; 'आयरनमैन' IPS निधिन वलसन की कहानी

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत तुर्कमान गेट के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व खुद डीसीपी निधिन वलसन ने किया।

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद केंद्रीय जिला के DCP निधिन वलसन अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत तुर्कमान गेट के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व खुद डीसीपी निधिन वलसन ने किया।

ड्रग नेटवर्क अवैध जमीन कब्जों पर सख्त एक्शन इस पूरे घटनाक्रम के बीच डीसीपी निधिन वलसन की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी भी चर्चा में आ गई है। केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले निधिन वलसन 2012 बैच के AGMUT कैडर के IPS अधिकारी हैं। उन्होंने दिल्ली के अलावा गोवा और लक्षद्वीप में भी अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। नॉर्थ गोवा में पुलिस अधीक्षक के तौर पर रहते हुए उन्होंने ड्रग नेटवर्क और अवैध भूमि कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पहचान बनाई थी।

कैंसर जैसी घातक बीमारी को दी मात निधिन वलसन सिर्फ अपनी कर्तव्यों के लिए ही नहीं, बल्कि असाधारण जिजीविषा के लिए भी जाने जाते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2021 में उन्हें स्टेज-4 नॉन-हॉजकिन्स लिंफोमा नामक गंभीर कैंसर होने का पता चला था। लंबे इलाज और कठिन दौर के बाद उन्होंने इस बीमारी को मात दी। इस अनुभव को उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘कैंसरमैन टू आयरनमैन: अ पुलिस ऑफिसर’स जर्नी ऑफ अरेस्टिंग इलनेस’ में शब्दों में पिरोया।

दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिता पास की बीमारी से उबरने के बाद वलसन ने दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली आयरनमैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता भी पूरी की, जिसमें 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर की साइक्लिंग और 42.2 किलोमीटर की मैराथन शामिल होती है। उनकी यह उपलब्धि मानसिक मजबूती और संकल्प की मिसाल मानी जाती है।