मेरठ तिराहे से दुहाई तक 9 KM लंबी सड़क चौड़ी, घनी आबादी वाले इलाके से गुजरता है रास्ता
गाजियाबाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली-मेरठ रोड पर मेरठ तिराहे से दुहाई स्थित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक मरम्मत और चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। इसी के साथ सड़क का यह खंड पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। 9 किलोमीटर से अधिक लंबे खंड पर वाहन सरपट दौड़ेंगे।
एनसीआरटीसी ने सड़क को नए सिरे से बनाया
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के निर्माण के दौरान यह सड़क वर्ष 2018 में पीडब्ल्यूडी से एनसीआरटीसी को सौंपी गई थी। कॉरिडोर निर्माण अवधि में वायाडक्ट के नीचे सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी एनसीआरटीसी के पास थी। यह रास्ता घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सड़क की स्थिति अक्सर खराब हो जाती थी। एनसीआरटीसी ने सड़क की मरम्मत के साथ इसे नए सिरे से तैयार किया है।
छह किलोमीटर लंबा नाला दोनों तरफ बनाया
मॉनसून के दौरान जलभराव से सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए एनसीआरटीसी ने सड़क के दोनों ओर जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की है। इसके तहत लगभग 6 किलोमीटर लंबे नालों का निर्माण किया गया है। अब बारिश के दिनों सड़क पर पानी नहीं भरेगा। जल भराव न होने से यातायात भी बाधित नहीं रहेगा।
पुनीत वत्स, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, एनसीआरटीसी, ''मेरठ तिराहे से दुहाई ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक की सड़क पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर दी है। सड़क के चौड़ीकरण के अलावा नाला भी बनाया है।''
राजा राम, एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग, ''मेरठ तिराहे से दुहाई ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक की सड़क एनसीआरटीसी से ले लिया है। दुहाई से आगे का खंड अभी एनसीआरटीसी के पास ही रहेगा।''