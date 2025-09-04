medical store owner girl was duped of Rs 70,000 by a man who claimed to be an army officer In Delhi दिल्ली में मेडिकल कारोबारी युवती से 70 हजार की ठगी, युवक ने खुद को सेना का अधिकारी बता यूं ठगा, Ncr Hindi News - Hindustan
जांच के दौरान जब पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें पैरा कमांडो की वर्दी में उसकी कई तस्वीरें, पहचान पत्र, एनडीए रैंक सूची, नियुक्ति पत्र समेत कई फर्जी कागजात मिले। आरोपी ने बताया कि उसके पिता सेना से हवलदार के पद से रिटायर्ड हैं।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 05:52 PM
दिल्ली पुलिस ने महिला से शादी का वादा कर उससे 70 हजार रुपए की ठगी करने वाले एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को पैरा कमांडो लेफ्टिनेंट बताकर महिला से मिला था। हालांकि पुलिस ने बताया कि उसका सेना से कोई लेना-देना नहीं है और इस बारे में उसने ना केवल उस युवती से बल्कि अपने माता-पिता से भी झूठ बोला था। आरोपी युवक के पास से पुलिस ने सेना के लेफ्टिनेंट की वर्दी और आर्मी का फर्जी पहचान पत्र भी जब्त किया है। आरोपी की पहचान दीपांशु के रूप में हुई है, जो कि मूलतः यूपी के कानपुर का रहने वाला है और अपने माता-पिता को भी NDA में सिलेक्शन होने और ट्रेनिंग की झूठी कहानी बताकर घर से निकला है। आरोपी को शाहदरा जिले के फर्श बाजार पुलिस चौकी की टीम ने दबोचा।

कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए शाहदरा के पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि इस बारे में 1 सितंबर को फर्श बाजार पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें भोला नाथ नगर के फर्श बाजार की रहने वाली 28 वर्षीय युवती दामिनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने खुद को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट अधिकारी बताते हुए उससे शादी का झूठा वादा किया और उसके साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलते ही फर्श बाजार थाने की एक टीम ने मौके पर पहुंची। जहां शिकायतकर्ता दामिनी ने बताया कि वह नोएडा में एक मेडिकल स्टोर चलाती हैं और उनके साथ दीपांशु नाम के एक शख्स ने धोखाधड़ी की है। युवती ने बताया कि दीपांशु से उनकी मुलाकात एक शादी फंक्शन के दौरान किसी रिश्तेदार के जरिए हुई थी। उसने खुद को भारतीय सेना के पैरा कमांडो फ़ोर्स में लेफ्टिनेंट बताया था। शुरुआती बातचीत के बाद वे एक-दूसरे से मिलने लगे, इस दौरान आरोपी कई बार सेना की वर्दी पहनकर युवती से मिलने आया।

अच्छे से भरोसा जीत लेने के बाद आरोपी युवक किसी ना किसी बहाने से युवती से पैसे मांगने लगा और धीरे-धीरे करके कई बार में उसने लगभग 70,000 रुपए ले भी लिए। इन पैसों को युवती ने कभी नकद तो कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए दिया। हालांकि, इसी बीच युवती को दीपांशु पर शक हो गया और 1 सितम्बर को जब वह उससे मिलने आया, तो युवती ने उसकी सच्चाई जानने के लिए पीसीआर कॉल करते हुए पुलिस बुला ली।

पुलिस ने जब आरोपी युवक से पूछताछ की तो कुछ ही देर में उसकी सच्चाई सामने आ गई और पता चल गया कि उसने सेना में होने की बात को लेकर युवती से झूठ बोला था। आरोपी युवक की पहचान 23 वर्षीय दीपांशु के रूप में हुई है, जो कि कानपुर के संजीव नगर का रहने वाला है।

जांच के दौरान जब पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें पैरा कमांडो की वर्दी में उसकी कई तस्वीरें, पहचान पत्र, एनडीए रैंक सूची, नियुक्ति पत्र समेत कई फर्जी कागजात मिले। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसके पिता सेना से हवलदार के पद से रिटायर्ड हैं और वह खुद एनडीए की परीक्षा में बैठ चुका है, हालांकि वह परीक्षा पास नहीं कर सका।

उसका कहना है कि यह बात वह अपने परिवार को बताने से डर रहा था। जिसके बाद उसने पोर्टल से एनडीए पासआउट उम्मीदवारों की सूची निकाली, जिसमें उसी के नाम का एक शख्स यानी दीपांशु नाम का एक युवक भी था। जिसके बाद उसने यही सूची अपने माता-पिता को दिखाकर कहा कि उसका चयन हो गया है और यह कहकर घर से निकल गया कि वह NDA खड़कवासला में प्रशिक्षण के लिए जा रहा है।

हालांकि वह कहीं गया नहीं और कानपुर में ही रहकर छोटे-मोटे काम करता रहा। एक दिन एक शादी समारोह में उसकी मुलाकात शिकायतकर्ता दामिनी से हुई और उसने उससे भी यही झूठ बोल दिया और उससे मेलजोल बढ़ाने लगा। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपी के माता-पिता को भी नहीं पता कि उनके बेटे ने उनसे झूठ बोला है।

युवती की शिकायत पर पुलिस ने फर्श बाजार पुलिस स्टेशन में आरोपी युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 168/204/205/318/319/340 के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।