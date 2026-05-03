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काम की बात: रेवाड़ी में मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम बनेगा, मुख्यमंत्री सैनी ने किया ऐलान; ग्रामीणों में खुशी

May 03, 2026 10:39 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, रेवाड़ी
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर में सरकारी अस्पताल और खेल स्टेडियम बनाने की घोषमा की है। पिछले 320 दिनों से आंदोलनरत ग्रामीणों के बीच शनिवार को अचानक मुख्यमंत्री पहुंचे और इसका ऐलान किया। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना स्थगित कर दिया।

रेवाड़ी में मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम बनेगा, मुख्यमंत्री सैनी ने किया ऐलान; ग्रामीणों में खुशी

हरियाणा के रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर में सरकारी अस्पताल बनाए जाने की मांग को लेकर पिछले 320 दिनों से आंदोलनरत ग्रामीणों के बीच शनिवार को अचानक मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंच गए। उन्होंने गांव में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और आधुनिक सुविधाओं से लैस खेल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की। इसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री के अचानक पहुंचने से संघर्ष समिति और ग्रामीण हतप्रभ रह गए। मेडिकल कॉलेज और खेल स्टेडियम खोलने की ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का खुले दिल से स्वागत करते हुए अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास भी मौजूद थे।

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ग्राम पंचायत ने आठ एकड़ जमीन दी है

अपने रेवाड़ी दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सबसे पहले रामगढ़ भगवानपुर पहुंचे और 320 दिनों से धरना देकर बैठे ग्रामीणों, महिलाओं और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत ने सरकारी अस्पताल बनाने के लिए सरकार को आठ एकड़ जमीन दी हुई है। उनकी मांग है कि यहां घोषणा के अनुसार सरकारी अस्पताल बनाया जाए।

राव इन्द्रजीत सिंह ने भी वादा किया था

उन्होंने तर्क दिया कि यह शहर रेवाड़ी के निकट और रेवाड़ी-रोहतक नेशनल हाइवे-71 पर स्थित है। ग्रामीणों ने कहा कि धरने के दौरान वे लोग कई बार जिला मुख्यालय व रामपुरा हाउस तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने भी अस्पताल बनाने का वायदा किया था।

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ग्रामीणों का 320 दिनों से जारी धरना स्थगित

ग्रामीणों की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने गांव में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। 320 दिनों से जारी धरना स्थगित करने का ऐलान किया। बता दें कि इस धरने पर रोजाना बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी रहती थी। वादा तोड़ने वालों के खिलाफ उन्होंने व्यंग्यातमक भजन भी तैयार किए हुए थे, जिन्हें धरनास्थल पर रोजाना गाया जाता था।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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