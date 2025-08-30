'झटका या हलाल'; गुरुग्राम में मीट की दुकान के लिए लाइसेंस लेना जरूरी, जानें सभी नए नियम

गुरुग्राम शहर की सभी मीट दुकानों के लिए नए और सख्त नियम जारी किए गए हैं। इसमें मीट की दुकान चलाने के लिए संचालक को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर दुकानों को सील करने और भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है।

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की सभी मीट दुकानों के लिए नए और सख्त नियम जारी किए हैं। इसमें मीट की दुकान चलाने के लिए संचालक को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर दुकानों को सील करने और भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। यह कदम शहर में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानूनी व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

समग्र हिंदू सेवा संघ हरियाणा के पदाधिकारियों ने हाल ही में निगमायुक्त प्रदीप दहिया से मुलाकात कर अवैध मीट दुकानों पर कार्रवाई की मांग की थी। निगमायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस संबंध में कार्रवाई जारी है और अब नए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत, सभी मीट की दुकानों को निगम से वैध लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के चलने वाली सभी मीट की दुकानें तुरंत बंद कर दी जाएंगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी अवैध कटाई पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकान के सामने कांच का कवर लगाना जरूरी होगा, ताकि मांस खुले में न दिखे। खुले में मांस बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को यह बताना अनिवार्य होगा कि वे झटका या हलाल किस तरह का मांस बेच रहे हैं। साथ ही, उन्हें यह भी सार्वजनिक रूप से दिखाना होगा कि मांस कहां से खरीदा गया है।