'झटका या हलाल'; गुरुग्राम में मीट की दुकान के लिए लाइसेंस लेना जरूरी, जानें सभी नए नियम

गुरुग्राम शहर की सभी मीट दुकानों के लिए नए और सख्त नियम जारी किए गए हैं। इसमें मीट की दुकान चलाने के लिए संचालक को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर दुकानों को सील करने और भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSat, 30 Aug 2025 12:38 PM
गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की सभी मीट दुकानों के लिए नए और सख्त नियम जारी किए हैं। इसमें मीट की दुकान चलाने के लिए संचालक को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर दुकानों को सील करने और भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। यह कदम शहर में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानूनी व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

समग्र हिंदू सेवा संघ हरियाणा के पदाधिकारियों ने हाल ही में निगमायुक्त प्रदीप दहिया से मुलाकात कर अवैध मीट दुकानों पर कार्रवाई की मांग की थी। निगमायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस संबंध में कार्रवाई जारी है और अब नए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत, सभी मीट की दुकानों को निगम से वैध लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस के चलने वाली सभी मीट की दुकानें तुरंत बंद कर दी जाएंगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी

अवैध कटाई पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुकान के सामने कांच का कवर लगाना जरूरी होगा, ताकि मांस खुले में न दिखे। खुले में मांस बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को यह बताना अनिवार्य होगा कि वे झटका या हलाल किस तरह का मांस बेच रहे हैं। साथ ही, उन्हें यह भी सार्वजनिक रूप से दिखाना होगा कि मांस कहां से खरीदा गया है।

सफाई में लापरवाही पर दो लाख जुर्माना

वहीं, गुरुग्राम के निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने शुक्रवार को वार्ड नंबर एक के निरीक्षण के दौरान सफाई में कमी पाए जाने पर संजय एंड कंपनी नामक सफाई एजेंसी पर दो लाख का जुर्माना लगाया। निगमायुक्त ने अतिरिक्त निगमायुक्त रविंद्र यादव, पार्षद सुंदर सिंह और स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर नाथुपुर गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। दहिया ने तुरंत एजेंसी पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया। भविष्य में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। गुरुग्राम में ‘शहर स्वच्छता अभियान’ के तहत निगम के चारों जोन में सफाई अभियान जारी है। निगमायुक्त ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।