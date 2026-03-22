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दिल्ली में फिर बढ़ा खसरे का खतरा, ढाई महीने में ही मिल गए इतने नए मरीज; जानें लक्षण-बचाव

Mar 22, 2026 07:04 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रणविजय सिंह
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राजधानी दिल्ली में खसरे का खतरा बढ़ गया है। बीते ढाई माह में ही खसरे के 37 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पूरे बीते साल में यह आंकड़ा 110 तक पहुंचा था। सबसे चिंतानजक बात यह है कि कई मामलों में पीड़ित नौ माह से कम उम्र के बच्चे भी हैं। 

दिल्ली में फिर बढ़ा खसरे का खतरा, ढाई महीने में ही मिल गए इतने नए मरीज; जानें लक्षण-बचाव

राजधानी दिल्ली में खसरे का खतरा बढ़ गया है। बीते ढाई माह में ही खसरे के 37 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पूरे बीते साल में यह आंकड़ा 110 तक पहुंचा था। सबसे चिंतानजक बात यह है कि कई मामलों में पीड़ित नौ माह से कम उम्र के बच्चे भी हैं। इस कारण परिवार कल्याण निदेशालय सतर्क हो गया है।

राजधानी में बच्चों के साथ एम्स में कई स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं, बल्लीमारान में दो संदेहास्पद मौतें भी हुई हैं। इसके मद्देनजर एम्स ने स्वास्थ्यकर्मियों को एन-95 मास्क के इस्तेमाल और ऐसे मरीजों को अलग वार्ड में रखने सहित कई एहतियात बरने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार से 60 जगहों पर लगेंगे खसरे के टीके

खसरा व रूबेला के खात्मे के लिए दिल्ली में 2023 में विशेष टीकाकरण किया गया था। तब से खसरे के मामले न के बराबर थे। मगर अब यह फिर से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए 60 जगहों पर सोमवार से 10 वर्ष तक के बच्चों को खसरे के टीका लगाए जाएंगे।

किसी भी उम्र में हो सकता है खसरा

वहीं, एम्स में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल ने बताया कि खसरा किसी भी उम्र में हो सकता है। संक्रमण बढ़ने पर मिर्गी, निमोनिया, एन्सेफलाइटिस (दिमाग पर असर) और कुपोषण का खतरा है।

बीमारी के लक्षण

● शुरुआती लक्षण तेज बुखार, नाक बहना, सूखी खांसी

● शरीर पर लाल दाने निकलना

● गंभीर हालत होने पर सांस लेने में दिक्कत, कान दर्द, तेज बुखार

बचाव के उपाय

● समय पर टीकाकरण कराएं

● संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं

● साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें

● इम्युनिटी मजबूत करने के लिए पौष्टिक आहार लें

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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