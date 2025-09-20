mcd working on plan to prevent dumping of fresh waste generated in delhi at existing landfills एमसीडी पुरानी लैंडफिल पर कचरा फेंकने से रोकने पर कर रहा काम, क्या है प्लान?, Ncr Hindi News - Hindustan
एमसीडी पुरानी लैंडफिल पर कचरा फेंकने से रोकने पर कर रहा काम, क्या है प्लान?

एमसीडी दिल्ली में एक खास योजना पर काम कर रही है। इसमें रोजाना निकलने वाले कचरे को मौजूदा लैंडफिल पर डालने से रोकने की कोशिश होगी। खासकर उन लैंडफिल साइटों पर जहां निस्तारण का काम चल रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 06:41 PM
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोजाना निकलने वाले कचरे को मौजूदा लैंडफिल पर डालने से रोकने की योजना पर काम कर रहा है। खासकर उन लैंडफिल साइटों पर जहां कचरे के निस्तारण का काम चल रहा है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि नए कचरे के निस्तारण के लिए सिंघोला में एक जगह की पहचान की गई है। यही नहीं गाजीपुर में भी एक नई जगह की तलाश की जा रही है।

अधिकारी ने शनिवार को बताया कि नई योजना के तहत भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में तीन पुराने डंपों से नगर निगम के कचरे को हटाने के लिए और जमीन की तलाश की जा रही है। इन जगहों पर बड़े पैमाने पर कचरे के निस्तारण का अभियान चल रहा है। नगर निकाय के अधिकारी ने कहा कि योजना यह है कि कचरे के ट्रीटमेंट के दौरान कूड़े के पहाड़ों पर नया कचरा नहीं डाला जाए।

एमसीडी की योजना है कि नए कचरे को निर्दिष्ट प्रसंस्करण स्थलों पर भेजा जाए और पहले दिन से इसे उपचारित किया जाए। अधिकारी ने कहा कि लैंडफिल साइटों पर कचरे के विशाल पहाड़ इसलिए बने क्योंकि कचरे को वर्षों तक बिना उचित प्रसंस्करण के डंप किया गया। इस तरह की गलती दोबारा ना हो इसके लिए नए कचरे को गीला कचरा, सूखा कचरा, ई-कचरा और अन्य श्रेणियों में अलग किया जाएगा। फिर साइटों तक पहुंचाया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली में कोई नया कचरे का पहाड़ ना बनने पाए। दिल्ली में तीन लैंडफिल साइटें भलस्वा, गाजीपुर और ओखला हैं। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अगले साल तक इन लैंडफिल को साफ कर दिया जाएगा। सरकार इसी पर काम कर रही है। भलस्वा, ओखला और गाजीपुर के तीन पुराने कूड़े के ढेरों से कचरे को हटाने के लिए दूसरी जमीनों की तलाश की जा रही है।