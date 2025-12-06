दिल्ली में अब सभी संपत्ति आईडी को आधार से जोड़ेगी MCD, एनआईसी से मिली मंजूरी

Hindustan Hindi News
दिल्ली नगर निगम (MCD) अब यूनिक संपत्ति पहचान कोड (यूपिक) को आधार से जोड़ेगा। इसके लिए निगम प्रशासन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से अनुमति मिल गई है। अब निगम के सभी करदाताओं के आधार कार्ड को यूपिक के साथ, जो संपत्ति कर की आईडी होती है, उसे जोड़ेगा।

Dec 06, 2025 02:11 pm IST
दिल्ली नगर निगम (MCD) अब यूनिक संपत्ति पहचान कोड (यूपिक) को आधार से जोड़ेगा। इसके लिए निगम प्रशासन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से अनुमति मिल गई है। अब निगम के सभी करदाताओं के आधार कार्ड को यूपिक के साथ, जो संपत्ति कर की आईडी होती है, उसे जोड़ेगा।

निगम अधिकारियों ने बताया कि लोग अपने आधार कार्ड का उपयोग कर निगम की वेबसाइट में अपना संपत्ति कर जमा करा सकेंगे। इसके अतिरिक्त निगम दिल्ली भर में सभी संपत्तियों का सर्वे भी करेगा। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि संपत्ति के मालिक ने यदि रेंट के लिए संपत्ति दी है और वह इसका कर जमा कराते हैं या नहीं।

नियम के अनुसार, यदि संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति में रह रहे हैं और तब वह यूज फैक्टर 1 के अनुसार संपत्ति कर का भुगतान करेंगे। यदि वह अपनी मालिकाना संपत्ति को रेंट पर देते हैं, तब उन्हें यूज फैक्टर 2 के हिसाब से संपत्ति कर का भुगतान करना होता है। अब निगम के संपत्ति कर विभाग ऐसे उल्लंघनकर्ताओं का पता लगाकर उन पर जुर्माना लगाएगा।

अवैध निर्माण की ड्रोन से पहचान कर रहे

अवैध निर्माण की पहचान करने के लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ मिलकर सर्वे ऑफ इंडिया के साथ दिल्ली में ड्रोन से सर्वे कर रहा है। इसके लिए तीनों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इसके जरिए 3डी डेटा तैयार किया जा रहा है। बजट में जानकारी दी गई कि अब तक एक हजार वर्ग किलोमीटर (लगभग 75 फीसदी क्षेत्र) का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे से तैयार किए गए डेटा से संपत्ति कर को एकत्र करने में सहयोग मिलेगा।

