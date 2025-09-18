निजी कंपनी करेगी संपत्ति का सर्वे, टैक्स का नोटिस भी देगी, MCD का नया प्लान समझिए

संपत्ति कर विभाग के एक वरिष्ठ MCD अधिकारी ने कहा कि एक बार वित्तीय बोलियां (Financial Bids) साफ हो जाने के बाद, चुनी गई एजेंसी को यह काम सौंप दिया जाएगा। इस एजेंसी की ओर से जुटाई गई जानकारी के आधार पर एक सामान्य संपत्ति डेटाबेस (Common Property Database) बनाया जाएगा।

दिल्ली के लोगों की संपत्तियों का सर्वे और टैक्स का नोटिस देने का जिम्मा एमसीडी एक निजी कंपनी को सौंपने जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि एक निजी एजेंसी को काम पर रखने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है, और उम्मीद है कि यह एजेंसी नवंबर तक काम शुरू कर देगी। संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) वसूली को मजबूत बनाने की योजना के तहत, इस निजी एजेंसी के एजेंट पूरे एनसीआर क्षेत्र में भौतिक सर्वेक्षण करेंगे, संपत्तियों की जियो-टैगिंग करेंगे, और कंप्यूटर से इकट्ठा किए गए स्व-मूल्यांकन (self-assessment) डेटा के साथ टैक्स नोटिस देंगे।

संपत्ति कर विभाग के एक वरिष्ठ MCD अधिकारी ने कहा, "एक बार वित्तीय बोलियां (Financial Bids) साफ हो जाने के बाद, चुनी गई एजेंसी को यह काम सौंप दिया जाएगा। एजेंसी के पास पूरे शहर में भौतिक सर्वेक्षण करने, संपत्तियों की जियो-टैगिंग करने, टैक्स नोटिस देने और कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से स्व-मूल्यांकन डेटा संकलित (compile) करने के बाद अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए एक साल का समय होगा। प्रोत्साहन (incentive) के तौर पर, वसूली गई राशि का एक हिस्सा उन्हें भी मिलेगा।"

इस एजेंसी की ओर से जुटाई गई जानकारी के आधार पर एक सामान्य संपत्ति डेटाबेस (Common Property Database) बनाया जाएगा, जिसमें व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियां, ऑफिस स्पेस और खाली जमीन शामिल होंगी। संपत्ति कर (Property Tax) की वसूली, आर्थिक तंगी से जूझ रहे दिल्ली नगर निगम (MCD) के लिए आय के मुख्य स्रोतों में से एक है। हालांकि, शहर में टैक्स भरने की दर कम होना एक बड़ी रुकावट बनी हुई है।

1,366 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाला MCD देश का सबसे बड़ा शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Body) है। 2011 की जनगणना के अनुसार, शहर में 34.36 लाख घर थे। लेकिन, वर्तमान में केवल 13 लाख संपत्ति मालिक और कब्जाधारी ही निगम को टैक्स देते हैं। पिछले साल, संपत्ति कर विभाग ने 4,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले करीब ₹2,163 करोड़ का संपत्ति कर जमा किया था।

निजी एजेंसी ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों को जियो-टैगिंग और संपत्तियों का डेटा दर्ज करने के लिए गैजेट (उपकरण) इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदार होगी। अधिकारी ने कहा, "किसी भी तरह की धोखाधड़ी या उत्पीड़न को रोकने के लिए, एजेंटों के लिए आईडी कार्ड ले जाना और व्यवहार संबंधी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। फील्ड विजिट के दौरान, वे घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे और एक ऐप के माध्यम से संपत्ति का विवरण दर्ज करेंगे। इस डेटा के आधार पर, MCD सर्कल इंचार्ज उपलब्ध डेटा से विवरण का मिलान करने के बाद टैक्स डिमांड नोटिस जारी करेंगे।"

यह एजेंसी इन नोटिसों को देगी और टैक्स का भुगतान न होने पर MCD वसूली की कार्यवाही शुरू करेगा। यदि संपत्ति मालिक सहयोग करने से इनकार करते हैं, तो सर्वेक्षण टीम समय और स्थान के टैग के साथ उन्हें कब्जाधारी द्वारा असहयोग के रूप में चिह्नित करेगी, जिसके बाद MCD के सर्कल इंचार्ज आगे की कार्रवाई तय करेंगे। बंद पड़ी संपत्तियों के लिए, दौरे सप्ताहांत (वीकेंड) या छुट्टियों के दिन निर्धारित किए जा सकते हैं, और इस बीच नोटिस चिपका दिए जाएंगे। एजेंसी के काम की पूरी निगरानी की जिम्मेदारी सर्कल इंचार्ज की होगी।

MCD की परियोजना रिपोर्ट में कहा गया है, "एजेंसी को भुगतान वसूली से जोड़ा जाएगा और एक एस्क्रो खाते के माध्यम से किया जाएगा। पूरी तयशुदा प्रतिशत राशि केवल वर्तमान वर्ष की वसूली पर लागू होगी, जबकि पिछले वर्षों के बकाया पर तय दर का 50% ही दिया जाएगा।" पहले की उत्तरी और दक्षिणी निगमों ने भी घर-घर जाकर निरीक्षण करने के लिए एक एजेंसी को काम पर रखकर करदाताओं का आधार बढ़ाने की कोशिश की थी। हालांकि, इस कदम का निवासियों ने विरोध किया, जबकि निगम के निर्णायक दल ने उन अवैध कॉलोनियों में नोटिस देने और रिकॉर्ड इकट्ठा करने का विरोध किया जहाँ MCD सेवाएं प्रदान नहीं करता है।