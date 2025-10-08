MCD वार्ड उपचुनाव: 12 वार्डों पर तैयारियां, आपत्तियां दर्ज करने के लिए डेडलाइन तय

दिल्ली नगर निगम के खाली 12 वार्डों पर उपचुनाव के संबंध में दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों और निर्वाचन अधियारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने को कहा गया है।

इसे लेकर सुझाव और आपत्तियों के अंतिम निपटारे कर पोलिंग स्टेशनों की अंतिम सूची को 13 अक्तूबर तक स्वीकृति के लिए जारी करने के लिए आयोग ने अधिकारियों को कहा है। इससे पहले आयोग ने इस वर्ष अप्रैल महीने में 12 वार्डो में उपचुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों और समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की थी।

इसे लेकर आयोग के सूत्रों ने बताया कि 12 वार्डों में उपचुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। दिवाली के बाद 12 वार्डों में उपचुनाव की तिथियों को जारी किया जाने की उम्मीद है। इसमें नामांकन दाखिल करने और चुनाव के लिए के लिए मतदान की तिथि की सूचना के बारे में जानकारी दी जाएगी।

ऐसी संभावना है कि नवंबर में 12 वार्डों में उपचुनाव किए जा सकते हैं। आयोग के अधिकारियों की दिल्ली पुलिस और निगम के अधिकारियों के साथ भी इस संबंध में बीते कुछ समय पहले कई बैठकें हुई हैं। आने वाले दिनों में इस की तर्ज पर पुलिस, निगम और अन्य विभागों के साथ भी बैठकें होंगी।

मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में उपचुनाव होंगे। इन 11 वार्डों के पार्षद फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव जीत गए थे। जिसके बाद यह 12 वार्ड खाली हो गए हैं।