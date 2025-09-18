MCD ने यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए पैसे भेजे, बच्चों के अकाउंट में 109 करोड़ रुपए ट्रांसफर

दिल्ली नगर निगम ने गुरुवार को डीबीटी योजना के तहत निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए 109 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। आईडीबीआई बैंक के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का उद्घाटन दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने किया।

दिल्ली नगर निगम ने गुरुवार को डीबीटी योजना के तहत निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए 109 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। आईडीबीआई बैंक के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का उद्घाटन दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने किया।

इस अवसर पर महापौर सिंह ने कहा कि एमसीडी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं निजी संस्थानों के बराबर हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रमुख मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 60 प्रतिशत से ज़्यादा छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। शिक्षक भगवान के समान होते हैं। वे बच्चों को जो दे सकते हैं, वह समाज या माता-पिता भी नहीं दे सकते।

उन्होंने एमसीडी स्कूलों को 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के 104 स्मार्ट बोर्ड दान करने के लिए आईडीबीआई बैंक का धन्यवाद किया। बैंक से आगे डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए का सहयोग देने का आग्रह किया।

इस बीच, एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने शिक्षा को सबसे बड़ा उपहार बताया। उन्होंने छात्रों के चरित्र और साहस को आकार देने के लिए प्राथमिक शिक्षकों को श्रेय दिया। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे समर्पण भाव से पढ़ाते हुए स्कूल परिसरों में स्वच्छता और हरियाली पर ध्यान दें।

शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि पैसों का सीधे अकाउंट में ट्रांसफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पारदर्शी और पेपरलेस व्यवस्था के दृष्टिकोण का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक एक शिल्पकार होता है जो बच्चों का भविष्य गढ़ता है। सच्ची भावना से पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक सेवा है। उन्होंने आगे कहा कि एमसीडी स्कूलों के पूर्व छात्र आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर और इंजीनियर जैसे उच्च पदों पर आसीन हैं।

वर्मा ने आगे घोषणा की कि रोटरी क्लब इंटरनेशनल ने 25 नगरपालिका स्कूलों में शौचालय ब्लॉक बनाने का वादा किया है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की कमी को दूर करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने प्रधानाचार्यों से मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित बच्चों को वापस लाकर नामांकन बढ़ाने का भी आग्रह किया। सबसे अधिक नामांकन कराने वाले शिक्षकों को नगरपालिका पुरस्कार देने का वादा किया।