दिल्ली में प्रशासन ने सील की 8 फैक्ट्रियां, बिजली कनेक्शन भी काटे; इस वजह से लिया सख्त ऐक्शन
निगम अधिकारी ने बताया कि 'इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए भी कहा गया है और यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध समयबद्ध एवं नियमानुसार सख्त कार्रवाई हो।'
राजधानी में जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों का पता लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शनिवार को शाहदरा उत्तरी जोन में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान आठ फैक्ट्रियां प्रदूषण फैलाने की गतिविधियों में शामिल पाई गईं। जिसके बाद इन फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए MCD प्रशासन ने ना केवल इन फैक्ट्रियों को सील कर दिया बल्कि उनके बिजली कनेक्शन भी काट दिए। यह कार्रवाई दिल्ली नगर निगम, BSES और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
निगम प्रशासन के अनुसार अभियान के तहत वार्ड संख्या 247 के सादतपुर और वार्ड संख्या 248 के करावल नगर में संचालित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान 5 जींस डाइंग फैक्ट्रियां और तीन प्लास्टिक दाना निर्माण इकाइयां चिह्नित की गईं। संबंधित इकाइयों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया गया और उनकी बिजली आपूर्ति बंद करा दी गई।
निगम प्रशासन रख रहा सख्त निगरानी
इसके अलावा निगम द्वारा प्रदूषणकारी औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में संचालित ऐसी इकाइयों पर निगरानी रखने पर जोर दिया जा रहा है, जिनकी गतिविधियां पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती हैं।
सभी जोनों के उपायुक्तों को दिए गए निर्देश
इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने बताया कि दिल्ली में प्रदषणकारी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निगम के सभी जोनों के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सभी जोन के नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की पहचान कर उन्हें रोकने के लिए प्रभावी और निरंतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
नारारा
समयबद्ध और नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा
खिरवार ने बताया कि 'इसके साथ ही इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए भी कहा गया है और यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध समयबद्ध एवं नियमानुसार सख्त कार्रवाई हो।' आगे उन्होंने कहा कि 'प्रदूषण नियंत्रण की कोशिशों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी और हमारा लक्ष्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और दिल्लीवासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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