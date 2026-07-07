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दिल्ली में सड़क किनारे पार्किंग के जाम से मिलेगी मुक्ति! क्या है MCD का प्लान

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
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दिल्ली में जिन 38 नई पार्किंग साइट की पहचान की गई है, उनमें सबसे बड़ी साइड द्वारका सेक्टर-14 में वेगास मॉल के पास वाली सड़क पर है। 

दिल्ली में सड़क किनारे पार्किंग के जाम से मिलेगी मुक्ति! क्या है MCD का प्लान

दिल्ली को जल्द ही 38 नई पार्किंग साइट्स मिलने वाली है जिनकी कुल क्षमता 6100 से ज्यादा गाड़ियों की है। दिल्ली में सड़क किनारे लगने वाले जाम को कम करने और रिहायशी इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने इन 38 पार्किंग साइट्स की पहचान की है। इसके साथ ही, निगम के अधिकार क्षेत्र में अधिकृत पार्किंग जगहों की कुल संख्या 445 हो गई है।

अधिकारियों के अनुसार, नगर निगम अपने 12 जोन में कुल 84,000 से ज़्यादा गाड़ियों की क्षमता वाली 408 पार्किंग साइट्स को मैनेज करता है। इसमें लगभग 52,000 चार-पहिया वाहनों, 30,000 दो-पहिया वाहनों और 1,386 बसों औरट्रकों के लिए जगह शामिल है।

एक अधिकारी ने कहा, नई पहचानी गई 38 पार्किंग साइट्स में कुल मिलाकर 4,723 चार-पहिया वाहन, 1,311 दो-पहिया वाहन और 148 बसें और ट्रक खड़े किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर इसी हफ्ते जारी किए जाएंगे।

द्वारका सेक्टर 14 में सबसे बड़ी पार्किंग साइट

नई जगहों में, सबसे बड़ी पार्किंग सुविधा द्वारका सेक्टर-14 में वेगास मॉल के पास वाली सड़क पर पहचानी गई है, जहां 806 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। इसी ज़ोन में एक और बड़ी साइट ब्रिटिश सैलून-ककरोला मोड़ से द्वारका मोड़ सर्विस लेन पर है, जहां 700 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी।

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सेंट्रल जोन में सबसे ज्यादा पार्किंग क्षमता

अधिकारियों के अनुसार, सभी MCD जोन में से सेंट्रल जोन की पार्किंग क्षमता सबसे ज़्यादा है। यहां 54 पार्किंग साइट्स पर 23,000 से ज़्यादा पार्किंग स्पेस हैं, जिनमें 27 क्लस्टर पार्किंग सुविधाएँ भी शामिल हैं। इसके बाद केशव पुरम ज़ोन का नंबर आता है, जहां 56 साइट्स पर 9,135 गाड़ियों की पार्किंग क्षमता है, और फिर शाहदरा नॉर्थ ज़ोन है, जहां74 साइट्स पर 8,785 स्पेस हैं।

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साउथ ज़ोन में 41 साइट्स पर 8,087 गाड़ियों की पार्किंग क्षमता है, जबकि करोल बाग में 51 जगहों पर 7,995 गाड़ियों के लिए जगह है। सिटी SP ज़ोन में 46 साइट्स पर 6,884 गाड़ियों की क्षमता है, इसके बाद वेस्ट ज़ोन में 29 साइट्स पर 6,803 स्पेस और रोहिणी ज़ोन में 11 साइट्स पर 6,492 स्पेस हैं। सिविल लाइन्स ज़ोन में आठ पार्किंग साइट्स हैं जिनकी क्षमता 1,671 गाड़ियां हैं, जबकि नजफगढ़ ज़ोन में आठ जगहों पर 1,367 गाड़ियों की पार्किंग क्षमता है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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